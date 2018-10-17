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Фары «Фольксвагенов» научатся «рисовать» на дороге
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Фары «Фольксвагенов» научатся «рисовать» символы на дороге 

Motor.ru 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen представила прототип светотехники будущего. Она может «рисовать» на асфальте символы и выводить на самих фонарях предупреждения другим участникам движения.
Одна из новых разработок «Фольксвагена» — LED-фары головного света, в которых используется 30 тысяч световых точек-пикселей. Они позволяют проецировать на асфальт различные изображения, например, линии, которые напомнят водителю о габаритах автомобиля или выделят какое-либо препятствие.
Похожая технология была показала в начале года «Мерседесом». Новые фары могут проецировать на дорогу предупреждающие символы: знаки ограничения скорости и зоны дорожных работ, а также указывать расстояние до впереди идущего автомобиля или местоположение пешехода.
Вторая новинка «Фольксвагена» — матричные светодиодные фонари, которые как и фары могут «рисовать» на дороге линии, габариты машины и траекторию парковки. Кроме того, с помощью мобильного приложения на фонари можно вывести любой рисунок. Также они предупредят машины, которое едут сзади, об опасности. В случае с электрокарами фонари покажут владельцу степень зарядки батареи.
Когда именно подобная светотехника может появиться на серийных машинах, пока не уточняется.
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