Раскрыта цена на Nissan LEAF с новой батареей

Раскрыта цена на электрический Nissan LEAF с новой батареей

Если вам нравится Nissan LEAF, но мысли о его покупке были отложены из-за предлагаемой 40-квт-ч батареей, то эта новость для вас.

При небольшом подорожании вы можете приобрести автомобиль с более объёмной батареей. Базовая версия нынешнего автомобиля, с рейтингом EPA и дальностью, позволяющим проехать на одном заряде около 200 км предлагается по 29 990 долларов.

При выходе обновлённой версии с объёмом 60-квт-ч цена увеличится на 5 500 долларов и стартовая стоимость составит 354 00 долларов (без учета сборов за доставку, налогов и опций).

Данные получены нами от старшего аналитика по ценам в CarsDirect, который изучал предварительные прайс-листы Nissan.

Его расчёты показывают, что более объёмную батарею LEAF будет более эффективно использовать Chevy Bolt (начальная цена $36620) или, что более важно, базовую и всё ещё недоступную модель Tesla Model 3 стоимостью 35 000 долларов.

А вот вариант с батареей 60 квт/ч позволит повысить пробег на одном заряде на 50%, и он составит уже около 300 км и станет доступной к покупке уже в начале 2019 года. По словам аналитика, производство более объёмного аккумулятора начнётся в январе.

Кроме того, батарея 60 квт/ч может дополнительно обеспечить и другие преимущества. Ожидается, что ошибка с системой охлаждения температуры (TMS) с которой страдает версия 40 квт/ч, для новой версии никаких проблем не составит.

Эту проблему прозвали Rapidgate, автомобиль дросселирует назад скорости зарядки после последовательного подключения к скоростным станциям постоянного тока. Это может затруднить поездки на большие расстояния, так как увеличит время зарядки.

Новый вариант батареи может увеличить количество энергии которую автомобиль обрабатывает со станций и вследствии чего получает более быструю зарядку, всасывая электроны со скоростью 102 квт/ч, что в своё время серьёзно сократит время зарядки на станциях.

Кроме того, версия с активным контролем температуры может снизить скорость деградации ёмкости, особенно в жарком климате. Это означает, что с течением времени срок службы транспортного средства будет снижаться медленнее.

Это не только повысит радость владельцам, но также может улучшить цены на перепродажу, поскольку потенциальные покупатели будут меньше беспокоиться о необходимости замены батареи, при значительных расходах.

Продажи электрического Nissan LEAF стартуют в начале 2019 года.