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Audi Q7 2019 стал похож на Q8
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Audi Q7 2019 стал похож на Q8 

Allroader.ru 8 часов назад
Фото: CarAdvice
Фотошпионам удалось заснять прототип рестайлинговой версии Audi Q7, так что теперь мы знаем что ожидать от обновленного семиместного внедорожника образца 2019 модельного года. Самые серьезные перемены произошли в носовой части, где появились новая решетка радиатора, бампер и головные фары, которые выглядят идентично флагманскому Audi Q8.
CarAdvice
Кроме того, теперь в стиле Q8 и нового поколения A1 выполнены и светодиодные росчерки дневных ходовых огней, а в колесных арках примостились легкосплавные диски с новым рисунком. В задней части Audi Q7 2019 новостей меньше, но они есть — подрихтован бампер и освежен рисунок светодиодных фонарей. Фотографии салона пока не стали достоянием общественности, но "папарацци" утверждают, что приборная панель и торпедо были закрыты винилом, а значит, там также стоит ждать перемен.
Можно предположить, что новый Q7 2019 оснастят таким же "дуэтом" из цифровой "приборки" и дисплея мультимедиа-системы, как в E-Tron и том же Q8. Учитывая практически флагманское позиционирование Q7 в линейке бренда из Ингольштадта, появление в нем топовых технологий производителя кажется совершенно оправданным и даже очевидным. Также будут интегрированы последние электронные ассистенты и современный мультимедиа-интерфейс.
CarAdvice
Что касается технической стороны вопроса, то наверняка к уже устанавливаемым на модель турбированным моторам на бензине и дизеле будут добавлены "мягкие" гибридные технологии в виде стартер-генератора и дополнительного аккумулятора, которые помогут снизить расход топлива и выброс CO2 в атмосферу.
Вполне возможно, что официальный дебют Audi Q7 2019 состоится на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
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