Audi Q7 2019 стал похож на Q8

Фотошпионам удалось заснять прототип рестайлинговой версии Audi Q7, так что теперь мы знаем что ожидать от обновленного семиместного внедорожника образца 2019 модельного года. Самые серьезные перемены произошли в носовой части, где появились новая решетка радиатора, бампер и головные фары, которые выглядят идентично флагманскому Audi Q8.

CarAdvice

Кроме того, теперь в стиле Q8 и нового поколения A1 выполнены и светодиодные росчерки дневных ходовых огней, а в колесных арках примостились легкосплавные диски с новым рисунком. В задней части Audi Q7 2019 новостей меньше, но они есть — подрихтован бампер и освежен рисунок светодиодных фонарей. Фотографии салона пока не стали достоянием общественности, но "папарацци" утверждают, что приборная панель и торпедо были закрыты винилом, а значит, там также стоит ждать перемен.

Можно предположить, что новый Q7 2019 оснастят таким же "дуэтом" из цифровой "приборки" и дисплея мультимедиа-системы, как в E-Tron и том же Q8. Учитывая практически флагманское позиционирование Q7 в линейке бренда из Ингольштадта, появление в нем топовых технологий производителя кажется совершенно оправданным и даже очевидным. Также будут интегрированы последние электронные ассистенты и современный мультимедиа-интерфейс.

CarAdvice

Что касается технической стороны вопроса, то наверняка к уже устанавливаемым на модель турбированным моторам на бензине и дизеле будут добавлены "мягкие" гибридные технологии в виде стартер-генератора и дополнительного аккумулятора, которые помогут снизить расход топлива и выброс CO2 в атмосферу.

Вполне возможно, что официальный дебют Audi Q7 2019 состоится на автосалоне в Женеве в марте следующего года.