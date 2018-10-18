Конкурента Ford Focus засекли на тестах

Новый SEAT Leon засекли на тестах

Компания SEAT продолжает подготовку к выходу на рынок нового поколения бюджетного хэтчбека Leon, и на днях автомобиль был заснят фотошпионами во время тестов на дорогах общего пользования.

Судя по фотографиям, испанский конкурент Ford Focus получит более сложный дизайн, чем его предшественник, и продолжит линию, которую начал кроссовер Tarraco. Leon располагает тем же стилем передней части автомобиля, что и Tarracо, включая более агрессивные линии и полностью светодиодные фары.

Изюминкой SEAT Leon станет абсолютно новая информационно-развлекательная система VW Group, которая впервые будет установлена именно на испанской модели концерна. Система получит улучшенный интерфейс, функцию голосового управления, а также интегрированный климат-контроль.

carscoops.com

SEAT Leon будет представлен не только в кузове хэтчбек, но и форме пятидверного универсала, а позднее к ним добавится кросс-версия. Автомобиль построен на новой версии платформы MQB, которая позволила снизить вес благодаря более широкому использованию легких материалов.

Под капотом у Leon будет устанавливаться, в том числе, гибридная силовая установка, основой которой станет бензиновый мотор на 1,5 литра. На одной зарядке Leon сможет проехать до 50 километров. Кроме того, доступными останутся и дизельные версии.

Ожидается, что дебют нового поколения SEAT Leon состоится на Женевском автосалоне в следующем году.