Ещё
Автомобили Lotus могут вновь вернуться в Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобили Lotus могут вновь вернуться в Россию 

Car.ru + ещё 3 49 минут назад
Фото: Car.ru
Автомобильная компания Lotus, являющаяся Британской фирмой, с весны прошедшего года перешла во владение китайской Geely, вновь вернется на рынок нашей страны с обновленными моделями транспортных средств.
Первой новинкой, которая появится на рынке скорее всего будет кроссовер, отличающийся современным наполнением. До кризиса автомобили в нашу страну не поставлялись, так как у производителей не было четкой стратегии сотрудничества.
Руководство компании сейчас планируют создать полноценную дилерскую сеть в городах России. Эксперты утверждают, что технические особенности автомобилей позволят им стать востребованными и популярными среди водителей. Так же специалисты уверены, что теперь производители получать достаточное финансирование для обновления экземпляров автомобилей.
Последним выпущенным автомобилем компании был купе Evora, выпущенный в 2008 году. Но даже эта модель через десять лет нуждается в модернизации, поэтому прежде чем вернуться на Российский рынок производителям придется потрудится, создав современные варианты производившихся моделей.
Car.ru: последние новости
Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборку Skoda официально представила кросс-купе Kodiaq GT Шикарный кроссовер Chery Exeed TX показали на официальных фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша погибла в Москве139
Назван самый популярный подержанный авто в России
Nissan сделал модный кроссовер на базе «Дастера»
Представлен обновленный седан Genesis G70
Колесо смерти: женщина сгубила мигрантов7
Видео
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
34:01
Бензин подорожает на несколько рублей
Автоновости
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
01:45
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
ДТП
01:06
Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости Автоспорт
00:32
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот
Автоновости Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение