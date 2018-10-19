Автомобили Lotus могут вновь вернуться в Россию

Автомобильная компания Lotus , являющаяся Британской фирмой, с весны прошедшего года перешла во владение китайской Geely , вновь вернется на рынок нашей страны с обновленными моделями транспортных средств.

Первой новинкой, которая появится на рынке скорее всего будет кроссовер, отличающийся современным наполнением. До кризиса автомобили в нашу страну не поставлялись, так как у производителей не было четкой стратегии сотрудничества.

Руководство компании сейчас планируют создать полноценную дилерскую сеть в городах России. Эксперты утверждают, что технические особенности автомобилей позволят им стать востребованными и популярными среди водителей. Так же специалисты уверены, что теперь производители получать достаточное финансирование для обновления экземпляров автомобилей.

Последним выпущенным автомобилем компании был купе Evora, выпущенный в 2008 году. Но даже эта модель через десять лет нуждается в модернизации, поэтому прежде чем вернуться на Российский рынок производителям придется потрудится, создав современные варианты производившихся моделей.