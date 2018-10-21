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Названы регионы в которых ОСАГО может подешеветь
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Названы регионы в которых ОСАГО может подешеветь 

Car.ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: ТАСС
Сотрудники известной компании Euro NCAP провели свой независимый краш-тест Suzuki Jimny последнего поколения.
После проведения всех исследований сразу же был сделан вывод о том, что несмотря на хорошее отношение к производителям можно заметить слабый уровень системы безопасности автомобиля. После прохождения всех исследований автомобилю было присвоено только три звезды, по значениям это схоже с показателями бюджетного Renault Duster на «тележке», выпускаемого пятнадцать лет назад.
Такие показатели были сделаны из-за слабого уровня защиты водителя и соответственно переднего пассажира, а также высокой опасности для пешеходов. Подушка безопасности, расположенная в руле открылась неравномерно, из-за узкого отверстия, как следствие сильнейший удар водителя об руль. Имитация аварии сзади показала, что передний пассажир и водитель вообще практически не защищены, соответственно удары и травмы не исключены. При наезде на пешеходом сила удара настолько высока, что возникает угроза для жизни людей, попавших под колеса. Конечно прежде продумывались показатели внедорожника, но безопасность в этом случае так же должна быть значительно лучше.
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