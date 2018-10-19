BMW X7: все подробности и российские цены

У баварцев теперь есть свой кроссовер-гигант! После нескольких лет слухов флагманский BMW X7 полностью рассекречен. Причем в день мировой премьеры стали известны и рублевые цены на автомобиль.

Путь «икс-седьмого» от стадии слухов до конвейерной машины оказался весьма долгим. За лето 2008 года (десять лет назад!) СМИ успели написать об идее нового кроссовера и ее опровержении от самого производителя. Снова о BMW X7 заговорили в 2012-м. Машина мелькала на шпионских снимках, опираясь на тогдашний дизайн марки, ее рендеры рисовали художники, пытаясь угадать финальный облик. Но до превращения в серийный автомобиль прошло еще шесть долгих лет.

BMW X7 просто обязан был появиться у одного из самых успешных в мире премиальных брендов. Его «заклятые друзья» из концерна Daimler готовятся представить уже третье поколение гиганта Mercedes GL/GLS. У британцев есть Range Rover , для пущей солидности выпускающийся даже в эксклюзивном длиннобазном исполнении. И это не говоря уже о дорогих «японцах» ( Lexus , Infiniti, Acura ), которые изначально ориентировались на американскую систему ценностей. Теперь в бой вступает и представитель Мюнхена. Учитывая его технический уровень, соперникам придется трудно.

Внедорожная «семерка» насчитывает от носа до хвоста 5151 миллиметр. Это на 229 миллиметров больше, чем у нового BMW X5 (тоже, к слову, немаленького и базирующегося на той же платформе CLAR), и на 53 миллиметра превосходит аналогичный параметр BMW 7-Series. Правда, удлиненный седан все равно остается крупнее: 5238 миллиметров. Зато по ширине у Х7 равных нет. А еще в длину новичок превосходит и Mercedes GLS, и даже Cadillac Escalade

Внутренний объем при таких вводных должен оказаться внушительным. BMW заявляет объем багажного отсека в 326 литров при трехрядной компоновке салона, 750 литров при двух рядах и 2120 литров в полностью «грузовой» конфигурации. Створка пятой двери, как и на BMW X5, разделена по горизонтали на две части. Для облегчения погрузки предусмотрен электропривод двери с бесконтактным срабатыванием, электропривод складывания сидений и функция «приседания» кормы на пневмоподвеске.

«Икс-пятый» только сейчас, в четвертом поколении, получил пневмоподвеску на всех четырех колесах. Но в базовом варианте модель все равно поставляется на пружинах. BMW X7 статуснее, а потому обладает пневматикой «по кругу» даже в самой скромной комплектации. Диапазон регулировки высоты кузова — 80 миллиметров. Причем менять настройки можно не только тумблером в салоне, но и используя продвинутый брелок с ЖК-дисплеем.

Электронноуправляемые амортизаторы тоже положены всем «икс-седьмым». По заказу на вседорожник установят подруливающую заднюю ось и еще более продвинутую подвеску, которая адаптируется к дорожным условиям, опираясь на данные с камеры за ветровым стеклом и навигации.

В целом снаружи BMW X7 оформлен в духе всех последних моделей марки: никаких откровений. Но несколько нюансов все же подметим. Фирменные «ноздри» радиаторной решетки вымахали до исполинских размеров, а центральная перемычка между ними практически исчезла. «Изгиб Хофмайстера», как и на седане третьей серии, обрел стреловидную форму. Наконец, колеса. Уже в «базе» их диаметр составляет 20 дюймов! А за доплату появятся диски на 21 или 22 дюйма.

Салон по умолчанию семиместный, но сплошной диван среднего ряда по желанию клиента заменят на два отдельных кресла с электроприводами и прочими удобствами. В таком варианте BMW X7 с колесной базой в 3100 миллиметров вполне можно использовать как представительский автомобиль. Тем более, что задним пассажирам положены отдельные планшеты мультимедийной системы, а климат-контроль имеет в машине как минимум четыре зоны. В дорогих комплектациях появляется и пятая — для обитателей галерки.

Даже в начальных уровнях оснащения BMW X7 напичкан на славу. Есть адаптивные светодиодные фары (бьющие на 600 метров лазерные — в списке опций), цифровая комбинация приборов, центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма на операционной системе BMW 7.0 с голосовым ассистентом и обновлениями в онлайн-режиме. Из интересных «фишек» отметим подстаканники, умеющие нагревать или охлаждать напитки, стеклянный потолок с подсветкой (более скромная по размерам панорамная крыша положена всем BMW X7), стеклянную отделку органов управления.

В качестве серьезного внедорожника «икс-седьмой», конечно, использовать никто не будет. Да и не любит он этого. Но все-таки баварцы предлагают опциональный пакет Off-Road. Он подразумевает наличие стальной защиты днища, электронной блокировки заднего дифференциала и четырех дополнительных внедорожных режимов в системе выбора ездовых настроек. Называются они xSand, xGravel, xRocks и xSnow и предназначены для езды по песку, гравию, камням и снегу соответственно. Разумеется, будет и М-пакет с более агрессивными бамперами и иными колесами.

В России BMW X7 появится в продаже весной будущего года. Цены уже известны. Версия xDrive30d с дизелем в 249 л.с. — самая доступная и стоит 5 830 000 рублей. Для сравнения: BMW X5 с таким же мотором отдают за 4 590 000 рублей. За BMW X7 xDrive40i с 340 бензиновыми силами попросят 5 990 000, топовое исполнение M50d с четырехнаддувным 400-сильным дизелем оценили в 7 490 000. А вот модификацию xDrive50i с V8 в 462 л.с. к нам не повезут, хотя «икс-пятый» с таким мотором в России предлагается.