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BMW X1 2019 готовится к дебюту
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Освеженный BMW X1 2019 готовится к дебюту 

Allroader.ru 4 часа назад
Фото: Allroader.ru
BMW завершает работы по подготовке к смене модельного года своего самого компактного кроссовера BMW X1. Модель 2019 года активно тестируется, неся только пленочный камуфляж, прикрывающий места будущих изменений.
В частности, модель получит несколько измененную светотехнику, пересмотренные бампера и радиаторную решетку. Кроме того, декоративная вставка прописалась между задними фонарями. Определенные изменения неизбежны и в интерьере, но о них пока не имеется никакой информации. Не исключается и расширение состава доступного оборудования.
В связи вводом в Европе требований безопасности «Евро-6», проведена доработка силовых агрегатов, направленная на повышение их экологической чистоты. В частности вся линейка бензиновых моторов получила дополнительные фильтры для удаления твердых частиц, а для дизелей проведена перенастройка электронных блоков.
Эксперты полагают, что презентация модели пройдет в начале марта 2019 года в Женеве, но рассекретить автомобиль представители баварского бренда могут уже до конца текущего года. Продажи начнутся не раньше весны. Напомним, в настоящее время BMW X1 доступен в нашей стране по минимальной цене в 1 миллион 980 тысяч рублей.
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