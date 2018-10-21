Leading Ideal One в Китае ведется разработка идеального авто

Совершенно новый кроссовер Leading Ideal One планируют создать Китайские автомобильные разработчики.

Основным отличием будущего автомобиля будет силовая установка и современное оснащение всеми деталями.

Известный Китайский бизнесмен Сянь Ли является главным инициатором и создателем будущего автомобиля. Поэтому эмблема Li будет использоваться на будущем транспортном средстве, гордо заявляя о его создателе.

Эксперты говорят об известных факторах, среди которых использование новейшей платформы, которая ранее не была задействована в производстве транспорта. Мощность автомобильного генератора, который будет установлен пока не раскрывается и держится в секрете.

Известно только, что бензиновый двигатель будет подключаемым и без него автомобиль сможет проехать до ста восьмидесяти километров. А использование экземпляра в гибридном режиме позволит увеличить показатель до семисот километров.

До ста километров в час модель сможет разогнаться за шесть с половиной секунд. Динамика разгона уже проверялась с использованием современного оборудования.