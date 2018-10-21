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Leading Ideal One в Китае ведется разработка идеального авто
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Leading Ideal One в Китае ведется разработка идеального авто 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: car.ru
Совершенно новый кроссовер Leading Ideal One планируют создать Китайские автомобильные разработчики.
Основным отличием будущего автомобиля будет силовая установка и современное оснащение всеми деталями.
Известный Китайский бизнесмен Сянь Ли является главным инициатором и создателем будущего автомобиля. Поэтому эмблема Li будет использоваться на будущем транспортном средстве, гордо заявляя о его создателе.
Эксперты говорят об известных факторах, среди которых использование новейшей платформы, которая ранее не была задействована в производстве транспорта. Мощность автомобильного генератора, который будет установлен пока не раскрывается и держится в секрете.
Известно только, что бензиновый двигатель будет подключаемым и без него автомобиль сможет проехать до ста восьмидесяти километров. А использование экземпляра в гибридном режиме позволит увеличить показатель до семисот километров.
До ста километров в час модель сможет разогнаться за шесть с половиной секунд. Динамика разгона уже проверялась с использованием современного оборудования.
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