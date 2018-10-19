Названы самые аварийные автомобили России

Один из онлайн-сервисов по продаже подержанных автомобилей опубликовал результаты собственного исследования статистики российских ДТП и назвал модели, чаще и реже всего участвующие в авариях. Результаты подсчетов несколько обескураживают.

Как ни странно, самой часто участвующей в ДТП моделью на территории России аналитики назвали купе Audi S5: хотя бы единожды в аварии поучаствовали 43% этих автомобилей, сообщает Autonews со сылкой на Auto.ru. Второе место оказалось за кроссовером Citroen C4 Aircross с 40-процентным результатом, а на третьем — Jaguar X-Type: из всех замеченных в процессе перепродажи автомобилей битыми оказались 38,2%. В пятерку наиболее часто участвующих в авариях автомобилей вошли также Cadillac CTS и Volkswagen Phaeton

Был составлен и, так сказать, "обратный топ" — список автомобилей, которые попадают в аварии реже всего. С результатом в среднем 13% аварийности в тройку лидеров вошли Mercedes-Benz G AMG, Jeep Wrangler и Porsche 911 . Что касается брендов в целом, то минимальной склонностью к авариям отличаются представители марок Bentley , российские УАЗы и автомобили китайской компании Great Wall. В известной степени это можно объяснить как профессионализмом наемных водителей, которые управляют премиальными машинами, так и редким появлением классических внедорожников наподобие УАЗ на городских улицах.

Наконец, названы были и бренды с наибольшей аварийностью. По подсчетам аналитиков, чаще всего битыми оказываются представители линеек Honda Mazda , Jaguar, BMW и Mercedes-Benz.

В ходе исследования были проанализированы данные примерно о полутора миллионах автомобилей возрастом не старше 10 лет, которые удалось получить, основываясь на VIN-номерах машин. Процентное соотношение получено путем сравнения количества автомобилей, участвовавших в ДТП, с общим числом машин той или иной модели.