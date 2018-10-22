Названы самые популярные подержанные иномарки в России 

Составлен топ-10 подержанных иномарок, пользовавшихся наибольшим спросом в России с января по сентябрь 2018 года.
Первое место занял Ford Focus. За упомянутый период было продано почти 100 тысяч автомобилей этой марки.
На второй строчке в рейтинге «Автостата» расположилась японская Toyota Corollа с результатом 77,5 тыс. экземпляров.
Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris (70,3 тыс. шт.).
В пятерке самых продаваемых также оказались KIA Rio (62,5 шт.) и Toyota Camry (58,8 шт.).
Последующие позиции в топ-10 распределились между Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Passat.
По данным «Автостата», всего за 9 месяцев 2018 года на вторичном авторынке в России было реализовано около 2 млн 853 тыс. подержанных иномарок, что на 4,6% превышает прошлогодний результат.
Ранее была названа десятка самых продаваемых подержанных машин в России, в число которых вошли только две иномарки.
По прогнозам экспертов, подержанные автомобили скоро станут дефицитом в нашей стране.