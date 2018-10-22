Названы самые популярные подержанные иномарки в России

Составлен топ-10 подержанных иномарок, пользовавшихся наибольшим спросом в России с января по сентябрь 2018 года.

Первое место занял Ford Focus . За упомянутый период было продано почти 100 тысяч автомобилей этой марки.

На второй строчке в рейтинге «Автостата» расположилась японская Toyota Corollа с результатом 77,5 тыс. экземпляров.

Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris (70,3 тыс. шт.).

По данным «Автостата», всего за 9 месяцев 2018 года на вторичном авторынке в России было реализовано около 2 млн 853 тыс. подержанных иномарок, что на 4,6% превышает прошлогодний результат.

Ранее была названа десятка самых продаваемых подержанных машин в России, в число которых вошли только две иномарки.

По прогнозам экспертов, подержанные автомобили скоро станут дефицитом в нашей стране.