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Что означают красные деления на спидометре автомобиля
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Что означают красные деления на спидометре автомобиля 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Интересно, вы когда-то обращали внимание, что на спидометрах некоторых моделей автомобилей, скоростной диапазон 30 км/ч и 50 км/ч отмечены красными рисками, в отличии от остальных, которые отмечены белым цветом? Что по вашему это за диапазон такой?
Обсуждая эту находку в сети интернет, некоторые пользователи высказывали мнение, мол таким образом автопроизводитель пытается обратить внимание на момент переключения скоростей.
Однако такая версия выглядит сомнительно. Ведь на что реально нужно смотреть перед переключением скорости — это тахометр. Кроме того, такие отметки есть и у автомобилей с АКПП.
Оказывается все довольно просто. Данный диапазон выделен автопроизводителем для автолюбителей европейского авторынка.
А там правила предусматривают передвижение в городской черте со скоростью до 50 км/ч, а в особых местах — до 30 км/ч.
Такое "напоминание" скорее дань традиции. Ведь европейские водители и так соблюдают ПДД.
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