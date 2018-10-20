Ещё
Эксперты рассказали о правилах езды зимой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты рассказали о правилах езды зимой 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Холодное время года уже не за горами, и эксперты рассказали о том, как водителям избежать неприятных сюрпризов.
Поздняя осень, зима и ранняя весна отличаются сложными дорожными условиями для водителей. Дождь, снег и гололед — основные риски. Как же лучше себя вести.
Автолюбители со стажем поделились своими рекомендациями. Первая из них состоит в том, чтобы соблюдать дистанцию перед впереди идущим транспортом.
Идеальный вариант — это соответствие расстояния скорости. Если автомобиль движется на максимуме 60 километров в час, то и 60 метров должно быть запаса в дистанции. Однако это правило для многих из разряда утопии, поскольку в ряд движения всегда кто-то пытается вклиниться.
Второе правило гласит о том, чтобы трезво оценивать дорожную обстановку. Следует принимать во внимание и вероятное поведение других водителей.
Также не следует злоупотреблять с использованием педали газа. Во многих вариантах дорожной обстановки лучше выбрать вторую передачу. То же самое касается и случаев, когда внезапно возник гололед.
Car.ru: последние новости
Что означают красные деления на спидометре автомобиля Jawa готовит премьеру Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела52
Звезда КВН погибла в ДТП128
Машина полиции столкнулась с грузовиком на Украине
Юмористку разорвало на части в автобусе под Киевом7
Популярная блогерша погибла в Москве
Видео
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП В мире
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
00:48
Названы самые «аварийные» автомобили в России
Автоновости
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
34:01
Бензин подорожает на несколько рублей
Автоновости
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение