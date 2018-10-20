Эксперты рассказали о правилах езды зимой

Холодное время года уже не за горами, и эксперты рассказали о том, как водителям избежать неприятных сюрпризов.

Поздняя осень, зима и ранняя весна отличаются сложными дорожными условиями для водителей. Дождь, снег и гололед — основные риски. Как же лучше себя вести.

Автолюбители со стажем поделились своими рекомендациями. Первая из них состоит в том, чтобы соблюдать дистанцию перед впереди идущим транспортом.

Идеальный вариант — это соответствие расстояния скорости. Если автомобиль движется на максимуме 60 километров в час, то и 60 метров должно быть запаса в дистанции. Однако это правило для многих из разряда утопии, поскольку в ряд движения всегда кто-то пытается вклиниться.

Второе правило гласит о том, чтобы трезво оценивать дорожную обстановку. Следует принимать во внимание и вероятное поведение других водителей.

Также не следует злоупотреблять с использованием педали газа. Во многих вариантах дорожной обстановки лучше выбрать вторую передачу. То же самое касается и случаев, когда внезапно возник гололед.