Эксперты раскрыли секрет красных делений на спидометрах

Издание «АвтоВзгляд» рассказало, что означают красные деления на спидометрах автомобилей.

Чаще всего красным отмечают 30 и 50 километров в час (реже 120 километров в час).

По данным «АвтоВзгляда», российские водители считают эти отметки подсказкой для переключения скорости на машинах с ручной коробкой передач.

На самом деле красные деления встречаются на спидометрах автомобилей, ориентированных на европейского покупателя. Эти отметки напоминают жителям европейских стран об ограничениях скорости, установленных местными ПДД. В основном это как раз 30 и 50 километров в час.

Ранее «АвтоВзгляд» составил список самых опасных опций автомобиля, которые могут покалечить человека.

Одной из самых распространённых проблем издание назвало риск самопроизвольного срабатывания подушек безопасности. На второе место попал бесключевой доступ. Замыкают тройку лидеров стеклоподъемники с электроприводом. В первую очередь они представляют опасность для детей.