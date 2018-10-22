Ещё
Эксперты раскрыли секрет красных делений на спидометрах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты раскрыли секрет красных делений на спидометрах 

Рамблер + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Издание «АвтоВзгляд» рассказало, что означают красные деления на спидометрах автомобилей.
Чаще всего красным отмечают 30 и 50 километров в час (реже 120 километров в час).
По данным «АвтоВзгляда», российские водители считают эти отметки подсказкой для переключения скорости на машинах с ручной коробкой передач.
На самом деле красные деления встречаются на спидометрах автомобилей, ориентированных на европейского покупателя. Эти отметки напоминают жителям европейских стран об ограничениях скорости, установленных местными ПДД. В основном это как раз 30 и 50 километров в час.
Ранее «АвтоВзгляд» составил список самых опасных опций автомобиля, которые могут покалечить человека.
Одной из самых распространённых проблем издание назвало риск самопроизвольного срабатывания подушек безопасности. На второе место попал бесключевой доступ. Замыкают тройку лидеров стеклоподъемники с электроприводом. В первую очередь они представляют опасность для детей.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские юмористы пострадали в ДТП
В РФ запретили применение регистраторов и антирадаров
«Пьяницам» упростили жизнь
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела
«АвтоВАЗ» тестирует «спортивный» универсал Lada Vesta
Видео
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
00:48
Названы самые «аварийные» автомобили в России
Автоновости
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
34:01
Бензин подорожает на несколько рублей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение