Названы лучшие трехдверные внедорожники

Эксперты подобрали ТОП-3 внедорожников на российском рынке, которые имеют только три двери.

В этих машинах сочетается компактность с повышенной проходимостью. Вот какие это модели. Первым в рейтинге расположился Jeep Wrangler Rubicon стоимостью примерно в 4 миллиона рублей.

Он имеет в своем распоряжении мотор на 2 литра, который способен развивать мощность в 272 лошадиные силы. При таких параметрах автомобиль может с одинаковым успехом передвигаться по бездорожью и в городских условиях.

Вторым идет Suzuki Jimny , правда, в предыдущей версии. Этот внедорожник оснащен двигателем на 1,3 литра со скромными 85 лошадиными силами. Однако полный привод в сочетании с легким весом позволяет машине легко преодолевать препятствия.

Замыкает тройку «Нива» в версии Bronto. Тюнинг, сделанный на заводе, только улучшил проходимость машины. Однако двигатель в 1,7 литра и 83 лошадиными силами иногда не справляется с преодолением крутых подъемов.