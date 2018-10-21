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Названы лучшие трехдверные внедорожники
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Названы лучшие трехдверные внедорожники 

Car.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Car.ru
Эксперты подобрали ТОП-3 внедорожников на российском рынке, которые имеют только три двери.
В этих машинах сочетается компактность с повышенной проходимостью. Вот какие это модели. Первым в рейтинге расположился Jeep Wrangler Rubicon стоимостью примерно в 4 миллиона рублей.
Он имеет в своем распоряжении мотор на 2 литра, который способен развивать мощность в 272 лошадиные силы. При таких параметрах автомобиль может с одинаковым успехом передвигаться по бездорожью и в городских условиях.
Вторым идет Suzuki Jimny, правда, в предыдущей версии. Этот внедорожник оснащен двигателем на 1,3 литра со скромными 85 лошадиными силами. Однако полный привод в сочетании с легким весом позволяет машине легко преодолевать препятствия.
Замыкает тройку «Нива» в версии Bronto. Тюнинг, сделанный на заводе, только улучшил проходимость машины. Однако двигатель в 1,7 литра и 83 лошадиными силами иногда не справляется с преодолением крутых подъемов.
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