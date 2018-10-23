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Обновленный Audi R8: первое изображение
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Обновленный Audi R8: первое изображение 

Motor.ru + ещё 8 8 часов назад
Фото: Motor.ru
Подразделение Audi Sport опубликовало тизер обновленного R8. От нынешней машины суперкар отличается оформлением бампера и тремя воздухозаборниками перед кромкой капота. Ранее такое решение было испробовано на гоночном R8 LMS GT3 Evo.
По слухам, вместе с обновлением R8 немецкий производитель представит «упрощенного» вариант суперкара с 2,9-литровывм твин-турбо мотором V6 от RS4 Avant и RS5. Однако представители марки возможность появление подобного агрегата в линейке по-прежнему отвергают. Также предполагается, что отдачу двигателя V10 на R8 могут довести по показателя Lamborghini Huracan Performante — 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Сейчас мотор R8 выдает 610 сил и 560 Нм момента.
Audi R8 следующего поколения, как ожидается, не будет предлагаться с ДВС. Компания откажется от традиционных силовых установок и представит модель только с электрической силовой установкой. От нынешнего суперкара она будет отличаться пропорциями и дизайном, основанным на идеях, заложенных концептуальным PB18 e-tron.
Этот прототип, представленный в августе на Monterey Car Week, оснастили тремя электромоторами мощностью 680 сил, которые позволяют машине набирать «сотню» примерно за две секунды.
На российском рынке Audi R8 доступен по цене от 11 200 000 рублей.
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