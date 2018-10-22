«АвтоВАЗ» тестирует «спортивный» универсал Lada Vesta

«АвтоВАЗ» вывел на тесты «спортивный» универсал Lada Vesta

В Сети появились фотографии прототипа «спортивной» версии Lada Vesta SW. Универсал сфотографировали в Кисловодске и Камышине, Волгоградской области. Официальной информации о появление в модельном ряду такого автомобиля от «АвтоВАЗа» не поступало.

Судя по снимкам, опубликованным lada_vesta_club, Vesta SW Sport будет отличаться от обычной машины измененными бамперами, крыльями и порогами. Под капотом, во всей видимости, будет установлен 1,8-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил (187 Нм). Сочетаться мотор будет с пятиступенчатой механической коробкой передач. Динамические характеристики универсала неизвестны. Седан с таким агрегатом разгоняется до «сотни» за 9,6 секунды.

Шасси седана доработано в целях улучшения управляемости. Так, Vesta Sport укомплектована амортизационными стойками со штоком увеличенного диаметра и особыми настройками демпфирования, а также усиленными поворотными кулаками.