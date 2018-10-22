Nissan Juke может быть опасен

Nissan Juke отзывают в России

Представительство компании Nissan через Росстандарт информирует об отзыве 375 проданных на нашем рынке кроссоверов Juke. Машины были произведены в период с 3 апреля по 13 июня 2017 года.

Причиной отзыва является обнаруженный износ падающего ролика, используемого при изготовлении внутренней пружины выключателя зажигания. При некоторых, редко встречающихся обстоятельствах пружина может разрушиться от усталости в процессе продолжительной эксплуатации автомобиля. В ограниченном числе случаев данная неисправность может привести к неожиданной остановке двигателя во время движения. Замок зажигания проверят и, при необходимости, бесплатно заменят.

Представители марки Nissan уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым перечнем.