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Nissan Juke может быть опасен
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Nissan Juke отзывают в России 

CarClub 3 часа назад
Фото: Nissan
Представительство компании Nissan через Росстандарт информирует об отзыве 375 проданных на нашем рынке кроссоверов Juke. Машины были произведены в период с 3 апреля по 13 июня 2017 года.
Причиной отзыва является обнаруженный износ падающего ролика, используемого при изготовлении внутренней пружины выключателя зажигания. При некоторых, редко встречающихся обстоятельствах пружина может разрушиться от усталости в процессе продолжительной эксплуатации автомобиля. В ограниченном числе случаев данная неисправность может привести к неожиданной остановке двигателя во время движения. Замок зажигания проверят и, при необходимости, бесплатно заменят.
Представители марки Nissan уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым перечнем.
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