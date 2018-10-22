Skoda выпустила «брутальную» версию Fabia Scoutline

Skoda решила запустить в производство специальную «хардкорную» версию компактного универсала Fabia Combi, обладающими всеми внешними чертами кроссовера, но в привычном кузове.

Версия, получившая приставку Scoutline, отличается от базовой матовым черным и серебряным черным обвесом по всему периметру кузова, включая передние и задние бамперы, пороги и колесные арки, а также крышки дверных зеркал и рейлинги на крыше.

Также автомобиль предлагается с 16— или 17-дюйомвыми колесными дисками, но обладает той же подвеской что и стандартная версия без каких-либо изменений или увеличенного клиренса.

По существу, это та же самая Skoda Fabia Combi, но с более брутальным внешним видом. Так что ее вряд ли можно сравнить с более старшими моделями Octavia, Karoq и Kodiaq, которые в версиях Scout действительно отличаются другой подвеской и моторной гаммой.

К слову, под капотом у Fabia Combi Scoutline находится тот же 1-литровый 3-цилиндровый мотор с версиями как для бензинового топлива, так и для дизельного.