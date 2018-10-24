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1,6 млн дизельных BMW могут загореться
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BMW отзовет по всему миру 1,6 миллиона дизельных автомобилей 

Motor.ru + ещё 23 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW объявила о глобальном отзыве 1,6 миллиона автомобилей, оснащенных четырех— и шестицилиндровыми дизельными двигателями. Под действие сервисной акции попали машины, выпущенные с августа 2010 по август 2017 года.
По данным производителя, в таких машинах может произойти утечка охлаждающей жидкости из системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), что, в свою очередь, приведет к появлению тлеющих частиц, расплавлению впускного коллектора и, в крайнем случае, пожару. В рамках сервисной акции уполномоченные технические центры проведут диагностику модуля EGR и замену потенциально опасных компонентов.
Изначально BMW планировала отозвать 480 тысяч автомобилей из европейских и азиатских стран. Во время проверки двигателей с аналогичной компоновкой, но на машинах для других рынков, выяснилось, что в некоторых случаях с ними также могут возникнуть технические проблемы. Однако по словам производитель, они не несут риска для владельцев автомобилей. Тем не менее, руководство марки приняло решение расширить географию сервисной акции, чтобы исключить даже минимальный риск возможных поломок.
В представительстве BMW «Мотору» заявили, что информации о том, будут ли отзывать машины в России, пока нет.
Последняя отзывная кампания BMW на российском рынке затронула 168 автомобилей 5 серии (G30), М5 (F90) и X5 (E53). Модели отправили в ремонт из-за внезапной остановки двигателя, бракованного датчика положения коленчатого вала и возможного срабатывания подушки безопасности при выключении зажигания.
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