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Volkswagen представляет T-Cross
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Volkswagen представляет T-Cross 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Таким образом, семейство кроссоверов, ездящих по европейским дорогам пополнится новинкой от Volkswagen.
В сети уже есть допремьерные снимки компактного кроссовера T-Cross. На фотографиях заметны фары и элегантный дизайн дневных ходовых огней. Кроме того, появилось некоторое представление о возможных вариантах окраса кузова.
Новый T-Cross станет четвертым по счету внедорожником в семействе VW. Его официальная презентация должна состояться 25 октября.
В линейке моделей кроссовер будет самым младшим и расположится после T-Roc, Tiguan и Touareg. Ожидается, что на британском континенте машина будет стоить в районе 17 тысяч фунтов.
Конструкторы сделали отдельный упор на практичность автомобиля. С задним сиденьем объем багажника составляет 455 литров. Если опустить пассажирский ряд кресел, вместимость вырастет до 1281 литра.
Ожидается, что кроссовер будет укомплектован бензиновым или дизельным мотором. Впрочем, в будущем не исключено появление гибридной установки.
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