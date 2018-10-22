Volkswagen представляет T-Cross

Таким образом, семейство кроссоверов, ездящих по европейским дорогам пополнится новинкой от Volkswagen

В сети уже есть допремьерные снимки компактного кроссовера T-Cross. На фотографиях заметны фары и элегантный дизайн дневных ходовых огней. Кроме того, появилось некоторое представление о возможных вариантах окраса кузова.

Новый T-Cross станет четвертым по счету внедорожником в семействе VW. Его официальная презентация должна состояться 25 октября.

В линейке моделей кроссовер будет самым младшим и расположится после T-Roc, Tiguan и Touareg. Ожидается, что на британском континенте машина будет стоить в районе 17 тысяч фунтов.

Конструкторы сделали отдельный упор на практичность автомобиля. С задним сиденьем объем багажника составляет 455 литров. Если опустить пассажирский ряд кресел, вместимость вырастет до 1281 литра.

Ожидается, что кроссовер будет укомплектован бензиновым или дизельным мотором. Впрочем, в будущем не исключено появление гибридной установки.