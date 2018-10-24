Euler выпустила бюджетный электрический седан

Автомобильная компания Euler, расположенная на территории Китая официально заявила о том, что с двадцать шестого октября стартует начало продаж первой серийной модели компактного электрического седана.

Новый бренд является собственностью китайского производителя Great Wall, но из-за некоторых юридических и технических сложностей осуществить начало продаж ранее было невозможно.

Особенностью нового экземпляра станет совмещение классических машин и необычного футуристического стиля, который не часто используется в автомобильном производстве.

Главная уникальность заключается в круглых фарах, которые выделяют автомобиль среди аналогичных моделей. Электрического заряда батареи хватит на несколько часов непрерывной эксплуатации.

Эксперты утверждают, что автомобиль станет незаменимым при передвижение в городской среде, так как его компактные размеры позволяют перемещаться даже в самом труднодоступном месте. Использование электрического двигателя вместо бензинового позволит сэкономить приличное количество денежных средств.