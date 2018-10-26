Автомобили Skoda снова подорожали

На этот раз чешский автопроизводитель повысил стоимость всех моделей, представленных на рынке РФ. Рост составил от 7 тыс. до 44 тыс. рублей.

В числе моделей, цены на которые выросли во второй раз с начала октября, относятся Kodiaq, Octavia, Superb и Rapid.

В настоящее время на эти автомобили установлены следующие цены: Kodiaq стоит от 1,389 млн до 2,878 млн рублей за бензиновую модификацию и от 1,926 млн до 2,834 млн рублей за дизельную, Octavia — от 1,049 млн до 1,501 млн рублей за седан и от 1,363 млн до 1,871 млн рублей за Octavia Combi, Rapid — от 646 тыс. до 1,097 млн рублей, Superb — 1,583 млн до 2,997 млн рублей, а его Combi-версия — от 1,583 млн до 2,997 млн рублей.