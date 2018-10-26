Ещё
Автомобили Skoda снова подорожали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобили Skoda снова подорожали 

Авторамблер + ещё 5 8 часов назад
Фото: Авторамблер
На этот раз чешский автопроизводитель повысил стоимость всех моделей, представленных на рынке РФ. Рост составил от 7 тыс. до 44 тыс. рублей.
В числе моделей, цены на которые выросли во второй раз с начала октября, относятся Kodiaq, Octavia, Superb и Rapid.
В настоящее время на эти автомобили установлены следующие цены: Kodiaq стоит от 1,389 млн до 2,878 млн рублей за бензиновую модификацию и от 1,926 млн до 2,834 млн рублей за дизельную, Octavia — от 1,049 млн до 1,501 млн рублей за седан и от 1,363 млн до 1,871 млн рублей за Octavia Combi, Rapid — от 646 тыс. до 1,097 млн рублей, Superb — 1,583 млн до 2,997 млн рублей, а его Combi-версия — от 1,583 млн до 2,997 млн рублей.
Напомним, нынешнее повышение цен стало вторым с начала октября. Ранее цены на четыре модели Skoda были увеличены на 11 тыс. — 42 тыс. рублей.
Авторамблер: последние новости
Lada Vesta обогнала BMW 5 Series по продажам в Европе Быстрейший гиперкар McLaren рассекретили на фото Универсал Skoda Fabia подготовили для плохих дорог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дяденька, я сам виноват!» Как мэр сбил ребенка на Урале96
Хулиган толкнул женщину под машину в Подмосковье
В Великобритании появился мост глупости
Vesta и Granta улучшили позиции в европейском рейтинге
Почему в России рушатся мосты22
Видео
00:20
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
00:41
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
Автоновости
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
00:24
Судья после ДТП подпалил машину и сбежал
ДТП
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение