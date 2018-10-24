«Форды» будут строить из наноматериалов

Компания Ford собирается стать первым автопроизводителем в истории, который начнет применять графен в конструкции массовых автомобилей. Благодаря совсем небольшому количеству графена "Форды" станут легче и тише.

Изучением свойств графена инженеры Ford занялись еще в 2014 году, причем одной из основных задач специалистов стало изобретение способа применения как можно меньшего количества материалов: из-за сложности производства графен очень дорог. Компания официально заявила, что после нескольких лет исследований все же нашла, как использовать весьма малое количество графена на благо потребителей.

Графен будет включен в конструкцию десятка отдельных компонентов под капотом автомобиля: упоминаются, к примеру, кожух топливной рампы, насос и крышка двигателя, причем количество используемых материалов сами инженеры называют микроскопическим.

"Технологическим прорывом в данном случае является не сам материал, а то, как мы его используем. Мы смогли применить его в микроскопических количествах, менее половины процента от веса компонента, и при этом добиться значительного улучшения в прочности, шумоизоляционных свойствах и снизить общую массу", — отмечает старший технический руководитель подразделения Ford по перспективным материалам Дебби Милевски.

Суть применяемых технологий фордовцы не раскрывают: известно лишь, что для достижения эффекта графен смешивают с пеноматериалами.

Производство компонентов по новой технологии стартует до конца года, а первыми автомобилями Ford, которые их получат, станут пикап Ford F-150 и семейство Mustang. Впрочем, позже компания обещает снабдить аналогичными компонентами весь свой модельный ряд.