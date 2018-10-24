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«Форды» будут строить из наноматериалов
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«Форды» будут строить из наноматериалов 

Автовести + ещё 2 2 часа назад
Фото: Ford
Компания Ford собирается стать первым автопроизводителем в истории, который начнет применять графен в конструкции массовых автомобилей. Благодаря совсем небольшому количеству графена "Форды" станут легче и тише.
Изучением свойств графена инженеры Ford занялись еще в 2014 году, причем одной из основных задач специалистов стало изобретение способа применения как можно меньшего количества материалов: из-за сложности производства графен очень дорог. Компания официально заявила, что после нескольких лет исследований все же нашла, как использовать весьма малое количество графена на благо потребителей.
Графен будет включен в конструкцию десятка отдельных компонентов под капотом автомобиля: упоминаются, к примеру, кожух топливной рампы, насос и крышка двигателя, причем количество используемых материалов сами инженеры называют микроскопическим.
"Технологическим прорывом в данном случае является не сам материал, а то, как мы его используем. Мы смогли применить его в микроскопических количествах, менее половины процента от веса компонента, и при этом добиться значительного улучшения в прочности, шумоизоляционных свойствах и снизить общую массу", — отмечает старший технический руководитель подразделения Ford по перспективным материалам Дебби Милевски.
Суть применяемых технологий фордовцы не раскрывают: известно лишь, что для достижения эффекта графен смешивают с пеноматериалами.
Производство компонентов по новой технологии стартует до конца года, а первыми автомобилями Ford, которые их получат, станут пикап Ford F-150 и семейство Mustang. Впрочем, позже компания обещает снабдить аналогичными компонентами весь свой модельный ряд.
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