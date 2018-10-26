Быстрейший гиперкар McLaren рассекретили на фото

Новинка с удивительно длинной кормой получила название Speedtail.

Длинная корма — не единственная особенность модели. Известно, что Speedtail сделали трехместным. Причем водительское кресло расположено посередине, а два пассажирских — по бокам за плечами водителя. Вместо боковых зеркал установлены камеры, изображение с которых выводится на большие планшеты, установленные у передних стоек. Еще одно новшество — кнопки переключения передач, расположенные на потолке.

Появились и подробности о 1000-сильной бензин-электрической установке гиперкара: в ее состав входит мотор твин-турбо V8 объемом 4 литра от болида 570S GT4. С таким агрегатом Speedtail будет разгоняться с места до 100 км/ч за 2 секунды, а максимальная скорость превысит отметку в 391 км/ч. В McLaren полагают, что он станет не только быстрейшим в истории бренда, но и в мире.

К услугам владельцев — возможность персонализации автомобиля, в том числе и несколько вариантов эмблем. Они могут быть изготовлены как в виде обычной наклейки, так и из алюминия, платины и даже 18-каратного белого золота с углепластиковыми элементами.

Модель будет выпущена ограниченным тиражом из 106 экземпляров. Цены пока не названы.