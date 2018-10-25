Ещё
Перед какими камерами бесполезно тормозить
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 типов камер перед которыми бесполезно тормозить 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
У большинства автомобилистов выработался рефлекс — тормозить перед дорожными камерами.
Эксперты в свою очередь говорят о том, что существует пять типов камер наблюдения, тормозить перед которыми просто бесполезно, так как предварительное превышение будет все равно отмечено.
К первому типу относятся камеры средней скорости. Принцип работы этой камеры заключается в том, что она может считывать среднюю скорость, с которой вы движетесь.
Поэтому если вне зоны видимости вы превышали скорость, это будет отмечено высокой средней скоростью.
Камеры, расположенные на пешеходных переходах, не фиксируют скорость транспортного средства. Их основная задача проверять пропускаете ли вы пешехода, предоставляя ему преимущество на дороге или нет.
Для камер, установленных на тротуарах скорость транспорта также не имеет значения, так как их задача заключается в контроле прохожей части.
Комплекс камер «Пит-стоп» способен отслеживать не только скорость, но и стиль езды по которому так же можно понять нарушали ли вы ранее правила или нет. Более того, при экстренном торможение перед камерой — это сразу будет видно.
Заключительным типом камер, торможение перед которыми является бесполезным, становятся мобильные системы камер дорожного видеонаблюдения. По ним инспектор только лишь увеличивает приближающийся автомобиль, самостоятельно оценивая есть ли превышение скорости или нет.
Car.ru: последние новости
Самые надежные модели вторичного рынка за 300 тысяч рублей Ford намерен продавать бюджетный кросс Territory на развивающихся рынках Баварцы отзывают 1,6 миллиона автомобилей BMW по всему миру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи1
Самые надежные б/у авто за 300 тысяч рублей3
В России подорожали 7 моделей KIA
Синоптики назвали оптимальные даты для смены резины
Москвичам советуют пересесть на метро1
Видео
00:20
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
00:41
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
Автоновости
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
00:24
Судья после ДТП подпалил машину и сбежал
ДТП
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение