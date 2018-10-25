Перед какими камерами бесполезно тормозить

5 типов камер перед которыми бесполезно тормозить

У большинства автомобилистов выработался рефлекс — тормозить перед дорожными камерами.

Эксперты в свою очередь говорят о том, что существует пять типов камер наблюдения, тормозить перед которыми просто бесполезно, так как предварительное превышение будет все равно отмечено.

К первому типу относятся камеры средней скорости. Принцип работы этой камеры заключается в том, что она может считывать среднюю скорость, с которой вы движетесь.

Поэтому если вне зоны видимости вы превышали скорость, это будет отмечено высокой средней скоростью.

Камеры, расположенные на пешеходных переходах, не фиксируют скорость транспортного средства. Их основная задача проверять пропускаете ли вы пешехода, предоставляя ему преимущество на дороге или нет.

Для камер, установленных на тротуарах скорость транспорта также не имеет значения, так как их задача заключается в контроле прохожей части.

Комплекс камер «Пит-стоп» способен отслеживать не только скорость, но и стиль езды по которому так же можно понять нарушали ли вы ранее правила или нет. Более того, при экстренном торможение перед камерой — это сразу будет видно.

Заключительным типом камер, торможение перед которыми является бесполезным, становятся мобильные системы камер дорожного видеонаблюдения. По ним инспектор только лишь увеличивает приближающийся автомобиль, самостоятельно оценивая есть ли превышение скорости или нет.