Найдена худшая машина в мире

Худшая машина в мире

Автомобильная промышленность Индии гораздо мощнее, чем может показаться на первый взгляд — вспомните хотя бы, кому принадлежат Jaguar и Land Rover . И все же для большой части населения страны машины остаются недостижимой роскошью. Из-за чего порой появляются «альтернативные» автомобили. Очень странные автомобили.

В 60-е и 70-е годы многие страны, оправившись от войн, пытались встать на рельсы автомобилизма. Ведь автомобильные предприятия не только поднимают престиж страны в глазах соседей, но и дают новые рабочие места, повышают мобильность населения. А вот воздействие на экономику может быть разным: автокомпании могут ей помогать, выплачивая огромные налоги, либо могут тянуть ее на дно…

Поскольку полвека назад мало кого привлекал риск экспериментов, новые автомобильные предприятия нередко создавались по принципу «возьмем проверенное и доработаем под наши условия». Именно так были рождены первые «Жигули», именно так был рожден и герой этой истории — трехколесный SAIL Badal, о существовании которого вы, скорее всего, даже не подозревали.

Компания SAIL (или же Sunrise Automotive Industries Ltd) была основана в индийском Бангалоре в 1974 году. Поскольку ни опыта, ни особых финансов для разработки принципиально нового автомобиля у компании не было, было принято решение взять за основу какой-то уже выпускающийся зарубежный автомобиль. Выбор пал на небезызвестный Robin британской компании Reliant.

Для Reliant подобное сотрудничество было не в новинку: компания «поставила на ноги» турецкую компанию Anadol, а также израильскую Autocars. Начинающие автопроизводители делали свой выбор в пользу Reliant по множеству причин, но главными были простота конструкции автомобилей, а также легкие как по массе, так и по энергозатратности производства стеклопластиковые кузова «Робинов».

Правда, в SAIL конструкцию Robin посчитали избыточно сложной. И, как и полагается настоящим деятелям искусств, отсекли все лишнее. Само шасси по сравнению с Robin осталось без изменений, но вот двигатель, например, был заменен — на 200-кубовый одноцилиндровый мотор итальянской фирмы Innocenti, который был двухтактным и развивал целых 12 лошадиных сил.

Всю эту безумную мощь изрядно вибрирующий двигатель передавал на заднюю ось через 4-ступенчатую коробку передач. Кстати, задняя ось была единственной, которой достались тормоза, так что покупателям рекомендовали особо не лихачить, иначе машина превращалась в поезд «в один конец».

Но не стоит думать, что «инновации» индийцев ограничились только лишь всесторонним удешевлением и упрощением конструкции. Главным ноу-хау стал кузов, чей дизайн был вдохновлен заднемоторными седанами шестидесятых годов. В отличие от Robin, у Badal было не две, а три двери для пассажиров (две — спереди, одна — сзади, на пассажирской, левой стороне), что делало его практичнее британского собрата.

Кроме того, над двигателем Badal, который располагался сзади, имелась огромная багажная полка, на которой при желании можно было даже вздремнуть в позе эмбриона. Иными словами, для развития автомобильной промышленности Индии Badal был именно тем, что нужно — простым, утилитарным, неприхотливым и дешевым.