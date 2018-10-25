Mercedes откажется от Smart ради Supermini

Mercedes откажется от Smart ради собственного Supermini

Поскольку ассортимент моделей Mercedes-Benz расширяется все больше в связи с появлением новых электрических версий, компания рассматривает возможность полного отказа от бренда Smart.

Утверждается, что Renault планирует выйти из партнерства по производству Smart после того, как их собственные модели ForFour и Twingo закончат свой жизненный цикл. В этом случае, Mercedes, скорее всего, также откажется от Smart.

Планируется, что Smart может исчезнуть до 2026 года или даже раньше, но при этом Mercedes не желает отказывать от данного сегмента, и может принять решение о запуске модели Supermini для соперничества с такими автомобилями как Audi A1 и Mini.

В основе новой модели будет лежать нынешний A-Class, который закончит свой жизненный цикл к 2025 году. Также планируется разработка абсолютно новой гибкой платформы MX1, которая будет служить основой всех будущих моделей Mercedes-Benz.