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Mercedes откажется от Smart ради Supermini
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Mercedes откажется от Smart ради собственного Supermini 

LiveCars.Ru 5 часов назад
Фото: carscoops.com
Поскольку ассортимент моделей Mercedes-Benz расширяется все больше в связи с появлением новых электрических версий, компания рассматривает возможность полного отказа от бренда Smart.
Утверждается, что Renault планирует выйти из партнерства по производству Smart после того, как их собственные модели ForFour и Twingo закончат свой жизненный цикл. В этом случае, Mercedes, скорее всего, также откажется от Smart.
Планируется, что Smart может исчезнуть до 2026 года или даже раньше, но при этом Mercedes не желает отказывать от данного сегмента, и может принять решение о запуске модели Supermini для соперничества с такими автомобилями как Audi A1 и Mini.
В основе новой модели будет лежать нынешний A-Class, который закончит свой жизненный цикл к 2025 году. Также планируется разработка абсолютно новой гибкой платформы MX1, которая будет служить основой всех будущих моделей Mercedes-Benz.
Ранее Mercedes-Benz уже обсуждал возможную совместную разработку MX1 и более крупной МХ2 с компанией BMW, но баварцы приняли решение отказаться от сотрудничества.
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