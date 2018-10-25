«Беспилотников» на самом деле не существует

«Беспилотных» автомобилей на самом деле не существует

На международном форуме «Автонет» расскажут о том, что «беспилотных» автомобилей на самом деле не существует

Вокруг высокоавтоматизированных автомобилей сложился «хайп», который может навредить отрасли. Как этого избежать? Для обсуждения всех новых разработок, новых бизнес-моделей, проблем в этой области 1 ноября рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» в партнерстве с НП «ГЛОНАСС» и Министерством промышленности и торговли соберет экспертов на международном форуме «Автонет» в гостинице «Рэдиссон Славянская».

В пресс-службе «Автонет» подчеркнули, что необходимо аккуратно и взвешенно подходить к вопросу повсеместного применения высокоавтоматизированных автомобилей. В оценке областей применения, востребованности «беспилотного транспорта» на рынке, в понимании ответственности использования «беспилотного» транспорта на дорогах сейчас больше вопросов, чем ответов.

В составе Рабочей группы НТИ «Автонет» — представители лидирующих компаний-разработчиков систем управления и самих транспортных средств с различными уровнями автономности, которые включены в активный диалог с представителями бизнеса, ответственными ведомствами по вопросам формирования нормативной правовой, нормативной технической политики и экспертизы представляемых на рынок технологических новинок в области разработки высокоавтоматизированных транспортных средств.

«Нет такого понятия — беспилотный автомобиль. Есть несколько уровней автоматизации. Те «беспилотники», о которых сейчас все говорят — это третий, четвертый уровни. То есть всего лишь высокоавтоматизированные транспортные средства. У них есть руль, педали, коробка передач, двигатель и другие атрибуты обычного автомобиля. Полностью автоматизированный автомобиль пока еще даже не выезжал на дороги общего пользования. В них не будет предусмотрено места для водителя, не будет педалей. В этих автомобилях будет иной интерьер, где все пассажиры даже могут не смотреть на дорогу», — отметили в НТИ «Автонет».

В «Автонете» добавили, что у потребителей и разработчиков транспортных средств с различными уровнями автономности нет понимания, для чего целесообразно использование автомобилей каждого из уровней. Для решения этой задачи «Автонет» ведет разработку «Концепции развития и применения высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных автомобилей», которую планируется также обсудить на Международном Форуме «Автонет».

Международный Форум «Автонет» объединит на одной площадке лидеров и экспертов автомобильной, транспортной, цифровой и телематической отраслей в рамках формирования инновационного «авторынка будущего».