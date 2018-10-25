«Беспилотников» на самом деле не существует

На международном форуме «Автонет» расскажут о том, что «беспилотных» автомобилей на самом деле не существует
Вокруг высокоавтоматизированных автомобилей сложился «хайп», который может навредить отрасли. Как этого избежать? Для обсуждения всех новых разработок, новых бизнес-моделей, проблем в этой области 1 ноября рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» в партнерстве с НП «ГЛОНАСС» и Министерством промышленности и торговли соберет экспертов на международном форуме «Автонет» в гостинице «Рэдиссон Славянская».
В пресс-службе «Автонет» подчеркнули, что необходимо аккуратно и взвешенно подходить к вопросу повсеместного применения высокоавтоматизированных автомобилей. В оценке областей применения, востребованности «беспилотного транспорта» на рынке, в понимании ответственности использования «беспилотного» транспорта на дорогах сейчас больше вопросов, чем ответов.
В составе Рабочей группы НТИ «Автонет» — представители лидирующих компаний-разработчиков систем управления и самих транспортных средств с различными уровнями автономности, которые включены в активный диалог с представителями бизнеса, ответственными ведомствами по вопросам формирования нормативной правовой, нормативной технической политики и экспертизы представляемых на рынок технологических новинок в области разработки высокоавтоматизированных транспортных средств.
«Нет такого понятия — беспилотный автомобиль. Есть несколько уровней автоматизации. Те «беспилотники», о которых сейчас все говорят — это третий, четвертый уровни. То есть всего лишь высокоавтоматизированные транспортные средства. У них есть руль, педали, коробка передач, двигатель и другие атрибуты обычного автомобиля. Полностью автоматизированный автомобиль пока еще даже не выезжал на дороги общего пользования. В них не будет предусмотрено места для водителя, не будет педалей. В этих автомобилях будет иной интерьер, где все пассажиры даже могут не смотреть на дорогу», — отметили в НТИ «Автонет».
В «Автонете» добавили, что у потребителей и разработчиков транспортных средств с различными уровнями автономности нет понимания, для чего целесообразно использование автомобилей каждого из уровней. Для решения этой задачи «Автонет» ведет разработку «Концепции развития и применения высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных автомобилей», которую планируется также обсудить на Международном Форуме «Автонет».
Международный Форум «Автонет» объединит на одной площадке лидеров и экспертов автомобильной, транспортной, цифровой и телематической отраслей в рамках формирования инновационного «авторынка будущего».
Партнерами форума стали компании ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс», ГК «Автодор», Huawei, АСИ, АО «Российская венчурная компания», комитет по энергетике Государственной думы РФ, «Лаборатория умного вождения», «Скания Русь», Meta System, АО «Смартс», АКМТ «Коминвест», ГК «Деловые линии», РОАД, Here Technologies, «Среда Solutions».