Самые надежные б/у авто за 300 тысяч рублей

Самые надежные модели вторичного рынка за 300 тысяч рублей

Эксперты российского вторичного рынка решили выбрать самые надежные модели с бюджетом 300 тысяч рублей.

Как правило, такие машины приобретают на несколько лет, а затем вновь их продают и этим объясняется превышенное предложение данных транспортных средств по цене вдвое вышеуказанной.

Как ни удивительно, но на первом месте оказалась LADA Granta , которая уже давно лидирует на отечественной «вторичке». Это довольно неприхотливое, но надежное авто «влезает» в триста тысяч даже в возрасте 3 лет, но если пробег не превышает 100 тысяч км.

За три сотни тысяч рублей можно купить машину с кондиционером и довольно богатой «начинкой», а под капотом иметь 1,6 литровый мотор на 8 или 16 клапанов.

В этот список попал и Ford Focus II, также имеющий хороший спрос на отечественной вторичном рынке. Однако найти «живой» экземпляр будет непросто, но зато можно выбрать из 1,6 и 2,0-литровых агрегатов с высокой мощностью.