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Самые надежные б/у авто за 300 тысяч рублей
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Самые надежные модели вторичного рынка за 300 тысяч рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Эксперты российского вторичного рынка решили выбрать самые надежные модели с бюджетом 300 тысяч рублей.
Как правило, такие машины приобретают на несколько лет, а затем вновь их продают и этим объясняется превышенное предложение данных транспортных средств по цене вдвое вышеуказанной.
Как ни удивительно, но на первом месте оказалась LADA Granta, которая уже давно лидирует на отечественной «вторичке». Это довольно неприхотливое, но надежное авто «влезает» в триста тысяч даже в возрасте 3 лет, но если пробег не превышает 100 тысяч км.
За три сотни тысяч рублей можно купить машину с кондиционером и довольно богатой «начинкой», а под капотом иметь 1,6 литровый мотор на 8 или 16 клапанов.
В этот список попал и Ford Focus II, также имеющий хороший спрос на отечественной вторичном рынке. Однако найти «живой» экземпляр будет непросто, но зато можно выбрать из 1,6 и 2,0-литровых агрегатов с высокой мощностью.
По душе нашим соотечественникам и Chevrolet Lacetti. Этот американец немного проще, чем его собрат Ford, но очень нравится россиянам за надежность без претензий на стиль и моду.
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