Самый быстрый McLaren: первые изображения

В Сети появились фотографии нового супергибрида McLaren Speedtail, публичный дебют которого запланирован на сегодняшний день. Гиперкар станет частью топовой линейки Ultimate Series и поборется за звание самого быстрого автомобиля в истории марки. Кроме того, покупателям Speedtail предложат ранее недоступный уровень персонализации.

McLaren Speedtail считается идеологическим преемником легендарного F1. Супергибрид получит трехместную компоновку салона и бензин–электрическую силовую установку на базе твин-турбо V8 от гоночного 570S GT4. Ее суммарная отдача составит более 1000 лошадиных сил. По слухам, разгон до «сотни» у гиперкара занимает две секунды, а максимальная скорость переваливает за 420 километров в час.

По словам производителя, Speedtail станет самой роскошной моделью в линейке McLaren. Подразделение MSO предложит для супергибрида бесконечное множество вариантов окраски кузова и отделки салона, а также несколько комплектов эмблем: из 18-каратного белого золота со вставками из углепластика, платины, алюминия и в виде простой наклейки. Производством логотипов из драгоценных металлов займется британская фирма Vaughtons, специализирующаяся на олимпийских медалях и кубках.

В конструкции кузова McLaren Speedtail будут использоваться некие инновационные материалы. Вероятно, речь идет о новом поколении сверхлегких нанокомпозитов.