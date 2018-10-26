Обновленная Mazda 6 получила 5 звезд Euro NCAP

Обновленная Mazda 6 получила 5 звезд по методике Euro NCAP

Новая Mazda 6 2018 года успешно прошла испытания Euro NCAP и получила высшую оценку — 5 звезд в последней серии тестов. Это первая Mazda, которая достигла столь высокой оценки в соответствии с новыми, более строгими, стандартами безопасности Euro NCAP.

Ключом к успеху новой Mazda6 является увеличение жесткости облегченного кузова SKYACTIV-Body, и расширенный спектр передовых технологий безопасности i-ACTIVSENSE, которые предназначены помочь водителю определить потенциальные риски и уменьшить вероятность повреждения автомобиля или получения травмы, а также улучшение защиты пешеходов.

В четырех категориях тестов, которые включает в себя рейтинг Euro NCAP — «Защита взрослых пассажиров», включая водителя, «Защита детей», «Уязвимые участники дорожного движения» (безопасность пешеходов) и «Устройства обеспечения безопасности», новая Mazda 6 улучшила или показала такой же хороший результат в показателях, достигнутых её предшественницей в 2013 году.

Показатель новой Mazda6 в категории «Защита взрослых пассажиров» улучшился на 3% до 95%, что является большим достижением в данном тесте, с максимальным количеством очков, набранными за фронтальные столкновения с неподвижным автомобилем, а также за боковые столкновения с препятствиями с обеих сторон и за боковое столкновение со столбом. Показатель в категории «Защита детей» вырос на 14% до 91%, при этом максимальные баллы были заработаны как за лобовые столкновения, так и за боковые. Полученные 66% в категории «Уязвимые участники дорожного движения» соответствуют рейтингу предыдущей модели, а в категории «Устройства обеспечения безопасности" новая Mazda6 демонстрирует впечатляющие 73%.

Технологии активной безопасности i-ACTIVSENSE в новой Mazda6 были улучшены и расширены такими функциями как: обновленный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go (MRCC), улучшенная систему адаптивного светодиодного освещения (ALH), технология поддержания разрешенной скорости движения и функция Auto Hold. Эффективность защиты пешеходов также была улучшена за счет изменений в конструкции капота.

Превосходная динамика, линейное движение, прогнозируемое ускорение и торможение, а также точное рулевое управление так же стали важным фактором в достижении новой Mazda6 5-ти звезд Euro NCAP.

Сохраняя драйверский характер автомобилей Mazda и не изменяя философии Jinba Ittai — единение водителя и автомобиля, инженеры и конструкторы Mazda создают еще более безопасные автомобили для снижения риска аварий и предотвращения потенциальных повреждений автомобиля, пассажиров и других участников дорожного движения.