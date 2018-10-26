Чем «осмотр» отличается от «досмотра»?

Чем отличаются процедуры осмотра и досмотра

В последнее время в Российской Федерации сложилась не совсем понятная ситуация с понятием терминов «осмотр» и «досмотр» автомобиля.

Как должен действовать водитель при остановке его работниками ГАИ , и обязан ли он по сразу допустить их к проверке багажника?

После обнародования истории о проверке на Кущевском посту ДПС, в сети интернет появилось множество историй от водителей о нарушении их прав, и закона при выполнении проверки работниками ГАИ.

Наиболее часто они проводят досмотр автомобиля, пользуясь незнанием своих прав водителем. По заявлениям самих автомобилистов, могут обшарить весь автомобиль, залезть в бардачок и даже в карманы.

Осмотр автомобиля

Кодекс об административных правонарушениях не содержит другого понятия осмотра, кроме как технического.

Это понятие фигурирует в Административном регламенте, согласно которому осмотр транспортного средства (ТС) и перевозимого груза — это их визуальное обследование (п. 197 Регламента). Существуют следующие основания для осмотра:

ориентировки, иная информация об использовании ТС или груза в противоправных целях;

необходимость проверки маркировочных обозначений ТС и сверки их с записями в регистрационных документах;

наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в документах на перевозимый груз.

Если осмотр состоялся, то инспектор обязан составить акт осмотра (п. 200 Регламента).

Досмотр автомобиля

Досмотр автомобиля — это его обследование, проводимое без нарушения конструктивной целостности автомобиля для обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Основанием для досмотра ТС являются (ч. 1 ст. 27.9 КоАП РФ; п. 202 Регламента):

проверка данных о наличии орудий совершения либо предметов административного правонарушения в ТС;

проверка данных о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо ядовитых или радиоактивных веществ;

задержание лица, передвигающегося на ТС.

При проведении осмотра фактически происходит визуальный обзор транспортного средства (в основном для сверки маркировочных обозначений) и груза с согласия водителя, а досмотр предполагает проверку содержимого автомобиля. Основания для проведения осмотра и досмотра существенно отличаются друг от друга. Кроме того, досмотр транспортного средства, в отличие от осмотра, является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении, чем и обусловлены более веские для его проведения основания (ст. 27.1 КоАП РФ).

Досмотр проводится в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи (п. 203 Регламента; ч. 2 ст. 27.9 КоАП РФ).

Также досмотр должен быть проведен в присутствии владельца автомобиля. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр может быть проведен в его отсутствие (п. 204 Регламента; ч. 3 ст. 27.9 КоАП РФ).

Помните, что в общем случае при остановке автомобиля инспектором ДПС вы имеете право не выходить из автомобиля, но если инспектор предложит вам покинуть автомобиль для проведения досмотра, следует согласиться (п. п. 93.1, 207 Регламента).

Досмотр автомобиля является процессуальным действием, поэтому инспектор должен оформить протокол о досмотре либо сделать соответствующую запись в протоколе об административном задержании. В протоколе о досмотре ТС указываются: дата и место его составления, сведения об инспекторе, его составившем; автомобиль, который был досмотрен, Ф. И. О. владельца, результаты досмотра, данные понятых и их подписи. В случае применения, видеозаписи делается соответствующая запись и материалы видеозаписи прилагаются к протоколу (ч. 5 — 8 ст. 27.9 КоАП РФ; п. 211 Регламента; ч. 2, 6 ст. 25.7 КоАП РФ).

Досмотр автомобиля без протокола и без понятых либо без применения видеозаписи для фиксации процессуальных действий квалифицируется как самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ).