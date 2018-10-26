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Vesta и Granta улучшили позиции в европейском рейтинге
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LADA Vesta и LADA Granta улучшили свои позиции в европейском рейтинге ТОП-100 

Car.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно статистическим данным, в ТОП-100 наиболее продаваемых автомобилей Европы вошли также и две российские модели. Речь идет о пользующихся высокой популярностью у российских автолюбителей моделях LADA Vesta и LADA Granta.
По информации портала focus2move, Vesta сделала большой рывок, переместившись с 71 строки на 49. При этом продажи модели составили 82794 экземпляра. Это на 46,5% выше прошлогодних показателей.
Пососедству с "Вестой" разместились корейский Hyundai i20 (83721 экз.) и немецкий BMW 5 Series (82610 экз.).
LADA Granta также улучшила свои позиции в рейтинге, переместившись с 56 позиции на 55. При этом в период с января по сентябрь этого года было реализовано 74463 экземпляра данной модели (+6%).
Соседствуют с "Грантой" две немецкие модели — Volkswagen Up (77451 экз.) и Volkswagen Touran (74235 экз.).
Следует отметить, что в расчетах учитывались продажи как на авторынке ЕС, так и те автомобили, которые были реализованы на внутреннем рынке России.
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