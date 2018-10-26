Россияне вновь потянулись за автомобильной роскошью

Российский сегмент элитных автомобилей, который подчеркнуто легко переживает любые кризисы, в конце лета-2018 неожиданно просел. Впрочем, продажи не только быстро стабилизировались, но и снова ушлю в плюс. Рассказываем, какие роскошные марки предпочитают нынешней осенью.

На отечественном рынке вновь выросла покупательская активность в сегменте Luxury. Как сообщает "Автостат", продажи машин роскошного класса восстановили позитивную динамику и по итогам сентября 2018 года выросли на 9,6% относительно прошлогоднего показателя. За прошлый месяц состоятельные покупатели в РФ приобрели 126 элитных машин, причем каждым вторым люксовым автомобилем был " Майбах ".

Представительский седан Mercedes-Benz Maybach S-Class уверенно опередил конкурентов в борьбе за толстые кошельки и в сентябре разошелся тиражом в 63 автомобиля — а это половина всего объема продаж.

На втором месте с большим отставанием идет марка Bentley (25 машин), которая неплохо продает свой кроссовер Bentaygа и недавно запустила на рынок новое купе Continental GT. Третье место в топе автомобильной роскоши занимает Maserati — 19 проданных экземпляров. Основную кассу продавцам итальянских спорткаров делает премиум-кроссовер Levante, тогда как седаны и купе продаются штучно.

В сентябре богатые россияне приобрели сразу 9 новых Rolls-Royce — видимо, сказывается повышенный спрос на новый Phantom. Результат дилеров Lamborghini — 7 машин, Ferrari — 2 автомобиля и Aston Martin — 1 проданный экземпляр.

Аналитики подчеркивают, что наибольший спрос на автомобили сегмента Luxury традиционно фиксируется в Москве и Подмосковье— на столицу и область суммарно пришлось более половины всего объема проданных машин — 82 штуки.