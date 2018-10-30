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Названы самые популярные подержанные внедорожники
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Названы самые популярные подержанные внедорожники в России в 2018 году 

RT на русском + ещё 13 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Стали известны самые популярные подержанные внедорожники в России в 2018 году, сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Лидером стал автомобиль Lada 4x4. В январе-сентябре продано более 62 тыс. машин. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го продажи снизились на 4%.
На втором месте — Chevrolet Niva (51,8 тыс.), на третьем — Toyota RAV4 (30,4 тыс.).
В первую десятку также попали Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Renault Duster, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Nation News прокомментировал рейтинг самых надёжных машин в мире.
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