Названы самые популярные подержанные внедорожники

Стали известны самые популярные подержанные внедорожники в России в 2018 году, сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Лидером стал автомобиль Lada 4x4. В январе-сентябре продано более 62 тыс. машин. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го продажи снизились на 4%.
В первую десятку также попали Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Renault Duster, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Nation News прокомментировал рейтинг самых надёжных машин в мире.