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Что нужно сделать, готовя автомобиль к зиме
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Что нужно сделать, готовя автомобиль к зиме 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Близится холодное время года. Следовательно, необходимо подготовить собственную машину к зиме.
Поэтому эксперты рассказали, какие шаги необходимо предпринять. Так, следует обработать лакокрасочное покрытие кузова, которое страдает от наносимых на дорогу разнообразных реагентов, а также от щебня.
Самый простой способ — это полировка воском чистой и сухой поверхности. Более долговечные составы следует наносить в специальных условиях.
Некоторые детали кузова (бампер, капот, пространство возле дверей) полезно покрыть особой антигравийной пленкой. Она наносится на СТО в специальных условиях.
В зимнее время фарам свойственно мутнеть, вследствие чего для водителя ухудшается видимость в темное время суток. Подойдет полировка оптики абразивной пастой. После этого можно использовать упомянутую антигравийную пленку.
Зимой часто возникают проблемы с главным и передними боковыми стеклами. К услугам автолюбителей имеется специальный состав «антидождь». Он создает специальную пленку, облегчающую очистку поверхностей от дождя и снега.
Нужно позаботиться и о профилактике салона. Ведь в холодное время года грязь и снег неизбежно попадают на сиденья и коврики. Если отделка кожаная, существуют специальные составы в виде кондиционеров. Для текстильных поверхностей также существуют особые составы, препятствующие впитыванию влаги.
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