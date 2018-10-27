Что нужно сделать, готовя автомобиль к зиме

Близится холодное время года. Следовательно, необходимо подготовить собственную машину к зиме.

Поэтому эксперты рассказали, какие шаги необходимо предпринять. Так, следует обработать лакокрасочное покрытие кузова, которое страдает от наносимых на дорогу разнообразных реагентов, а также от щебня.

Самый простой способ — это полировка воском чистой и сухой поверхности. Более долговечные составы следует наносить в специальных условиях.

Некоторые детали кузова (бампер, капот, пространство возле дверей) полезно покрыть особой антигравийной пленкой. Она наносится на СТО в специальных условиях.

В зимнее время фарам свойственно мутнеть, вследствие чего для водителя ухудшается видимость в темное время суток. Подойдет полировка оптики абразивной пастой. После этого можно использовать упомянутую антигравийную пленку.

Зимой часто возникают проблемы с главным и передними боковыми стеклами. К услугам автолюбителей имеется специальный состав «антидождь». Он создает специальную пленку, облегчающую очистку поверхностей от дождя и снега.

Нужно позаботиться и о профилактике салона. Ведь в холодное время года грязь и снег неизбежно попадают на сиденья и коврики. Если отделка кожаная, существуют специальные составы в виде кондиционеров. Для текстильных поверхностей также существуют особые составы, препятствующие впитыванию влаги.