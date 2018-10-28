Названы самые дешевые автомобили России

Какие автомобили можно купить в России за 530 тысяч рублей

"Российская газета" представляет октябрьский топ-10 самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в нашей стране.

Ровно три года назад "РГ" впервые составила десятку наиболее доступных автомобилей на российском рынке, и тогда самая дорогая машина стоила менее 400 тысяч рублей. Шесть упомянутых в октябре 2015-го моделей сейчас уже не купить. Но куда важнее другое — в октябре 2018-го в топ-10 не оказалось уже ни одной машины дешевле 400 тысяч рублей. И впервые за все время составления рейтинга наш топ-10 вышел за рамки 500 тысяч рублей.

На изменения в текущем рейтинге в сравнении с июльским (а перемены зафиксированы довольно значительные) повлияли сразу четыре фактора. Рассмотрим их по порядку.

Во-первых, в начале августа АвтоВАЗ снял с производства седан Lada Priora, а с 1 сентября вывел на рынок полностью обновленное семейство Lada Granta . При этом хэтчбек и универсал Kalina из линейки исчезли, сменив не только дизайн, но и названия. Изменив ассортимент, автогигант скорректировал и цены. Седан и лифтбек Granta немного подорожали — как, впрочем, и все другие модели, кроме… хэтча и универсала. Удивительным образом прежние Kalina, став Granta, несколько подешевели.

Во-вторых, представители бренда Ravon долго пытались делать "хорошую мину" при плохой игре, не продав с июня ни одного автомобиля. Однако в октябре сложности наконец нашли отражение на официальном сайте. Оттуда пропали все актуальные прайс-листы, а под изображениями автомобилей теперь стоят фразы "Цена пересматривается". Судя по информации "РГ", поклонникам узбекских авто действительно лучше забыть, сколько стоили машины Ravon еще несколько месяцев назад. Потому что вернуться на рынок они могут далеко не бюджетниками.

В-третьих, Renault распродала все Logan и Sandero с ПТС 2017 года, а потому стоимость седана и хэтчбека ожидаемо выросла. Более того, скоро обязательно произойдет еще один скачок, ведь с конца июля на рынке параллельно продаются и обновленные версии этих моделей. Разумеется, они дороже дорестайлинговых — на 20 тысяч рублей.

Наконец, в-четвертых, цены на автомобили в России продолжают расти. На этот процесс, как уже не раз писала "РГ", влияют не только валютные колебания, но и грядущий рост ставки налога на добавленную стоимость. Эксперты уверены: к началу будущего года повышение НДС с 18 до 20% будет заложено в прайс-листы всех автокомпаний, а некоторые из них отреагировали на ситуацию заранее, чтобы постепенно довести цены до приемлемой с точки зрения корпоративной экономики.

В итоге в нашем свежем рейтинге укрепились лишь китайские бренды — Brilliance FAW (у первого даже появилась еще одна модель). А все потому, что до этих бюджетников просто никому нет дела — ни потребителям, ни самим представительствам брендов. Иначе информация о них уже пропала бы с официальных сайтов компаний. Ведь новые Brilliance H230 , судя по данным "Автостат Инфо", за 9 месяцев не поставили на учет в органах ГИБДД ни разу (!), а FAW Oley в статистику попал в единственном экземпляре. Остается предположить, что с появлением в ассортименте обеих марок новых автомобилей о старых и уже неактуальных сведения исчезнут.

Итак, полностью топ-10 на данный момент выглядит так:

1. седан Lada Granta — 419 900;

2-3. лифтбек Lada Granta — 436 900 рублей;

2-3. хэтчбек Lada Granta — 436 900 рублей;

4. универсал Lada Granta — 446 900 рублей;

5. седан Brilliance H230 — 459 900 рублей;

6. седан Datsun on-DO — 461 000 рублей;

7. внедорожник Lada 4x4 — 473 900 рублей (цена без скидки — 503 900);

8. седан FAW Oley — 491 000 рублей;

9. хэтчбек Brilliance H230 — 514 900 рублей;

Кстати

"РГ" составляет рейтинги самых доступных автомобилей России с октября 2015 года. Мы используем данные официальных прайс-листов и учитываем лишь прямые скидки производителей.