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Lada пошла на контакт со смартфонами
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Lada пошла на контакт со смартфонами 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Представленным нововведением оказалась телематическая система под названием LADA Connect, повышающая количество функций мультимедийной системы при подключении мобильных устройств.
Разработчиком ее является компания из России под названием «Лаборатория умного вождения». Цена за установку такого дополнения была определена в 30 тысяч рублей. Ее установка доступна у любого официально зарегистрированного дилера компании. В цену включена абонентская плата на 3 года. В дальнейшем эта опция обойдется автовладельцам в 4 тысячи рублей ежегодно.
Система дает возможность управления всем оборудованием автомобиля с использованием смартфона.
Он обладает следующими функциями:
•Удаленная проверка уровня топлива в баке и процент зарядки аккумуляторных батарей.
•Возможность завести двигатель для прогрева
•Открытие и закрытие дверных замков.
•Нахождение месторасположения автомобиля.
Последняя функция полезна на крупных автостоянках, например, возле торговых центров, где иногда довольно трудно найти оставленную машину.
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