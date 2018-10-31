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Porsche 911 Project Gold купили за 10 минут
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Необычный автомобиль Porsche 911 Project Gold продан на аукционе в течение 10 минут 

Car.ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: Car.ru
Всего в данный временной промежуток его стоимость поднялась до отметки свыше 2,5 миллионов евро.
car.ru
Торги по данному автомобилю, проведенные на аукционе "Сотбис", проходившем в Атланте (Джорджия, США), станет примечательным историческим моментом, как и сам автомобиль. Торги продлились всего 10 минут, и спустя 37 предложений после их старта, его цена выросла от 154 тысяч евро, до 2,7 миллиона. В переводе на доллары, это составит более 3 миллионов, либо более 205 тысяч рублей.
Производством этой модели фирма-производитель отметила 70 лет с начала выпуска линейки спортивных автомобилей. Все средства, вырученные от продажи, будут перечислены в специальный фонд "Ferry Porsche Foundation".
Для успешного завершения данного проекта понадобилось почти полтора года, использовать оформленные в фирменном стиле воздухозаборники 993 Turbo S, и выполнить установку на автомобиль новый тип турбированного двигателя с 6 цилиндрами, дающего на выходе мощность в 450 л.с.
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