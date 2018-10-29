Что известно о следующем поколении LADA 4х4

Появились подробности о следующем поколении LADA 4х4

Концептуальная модель LADA 4х4 новой генерации была презентована на летнем автосалоне в Москве, а отечественный автогигант не спешит запускать ее в производство и основная причина этому — популярность актуальной версии, как в России, так и за границей.

Впрочем, велись разговоры о том, что можно совместить выпуск обоих версий, что принесло бы еще большую популярность российскому внедорожнику.

Также следует учесть, что с остановкой конвейера «старой» версии «Нивы» будет остановлено производство Chevrolet Niva, для которой применяются те же агрегаты.

Недавно в Сети появились новые технические подробности об очередной генерации LADA 4х4. Внедорожник получит абсолютно новую «тележку», которая сейчас применяется на Renault Duster второго поколения. Помимо этого силовой агрегат LADA «Нива» 4х4 будет иметь поперечное расположение, а также должна появиться муфта для подключения заднеприводной системы, но этот вопрос пока находится на рассмотрении.

Также эксперты предполагают, что инженеры сохранят постоянный полный привод для LADA 4х4, но как они решат это технически пока неизвестно.