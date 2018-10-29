В России отзовут почти 7 тыс. Audi

В сервисы будут направлены около 6,7 тыс. автомобилей A4, А5, А6 и Q6, которые были выпущены за пять лет.
Речь идет о машинах, проданных с 2012 по 2017 год: существует вероятность того, что в электронные компоненты этих автомобилей попадет влага. Это приведет к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости, а также может вызвать оплавление некоторых деталей, сообщает Росстандарт.
В рамках ремонтной кампании на указанных транспортных средствах будет проведена бесплатная замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и произведено обновление программного обеспечения блока управления двигателя.
Отметим, что это уже шестой отзыв для Audi в России с начала года. Так, в феврале из-за дефекта климатической установки в ремонт отправили 4,8 тыс. A4, A5 и Q5. В марте стало известно об отзыве А3, A4, A5, А6, А7 и Q3 из-за ограниченной функции экстренного вызова — тогда починили 18 автомобилей. Еще одна кампания прошла в мае — тогда из-за сбоя в работе ЭРА-ГЛОНАСС под отзыв попали 11 тыс. A4, A5, Q5 и Q7. И конце июня стало известно, что в 800 экземплярах A4, A5, Q5 и А6 существует вероятность проникновения влаги в электронные компоненты. И, наконец, в августе в 5 шт. A3, Q3 и TT нашли проблему с подушкой безопасности.