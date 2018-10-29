В России отзовут почти 7 тыс. Audi

Audi отозвала в России пятилетние автомобили для устранения дефекта

В сервисы будут направлены около 6,7 тыс. автомобилей A4, А5, А6 и Q6, которые были выпущены за пять лет.

Речь идет о машинах, проданных с 2012 по 2017 год: существует вероятность того, что в электронные компоненты этих автомобилей попадет влага. Это приведет к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости, а также может вызвать оплавление некоторых деталей, сообщает Росстандарт.

В рамках ремонтной кампании на указанных транспортных средствах будет проведена бесплатная замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и произведено обновление программного обеспечения блока управления двигателя.