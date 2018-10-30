Ещё
Россияне не скупятся на «люкс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Покупатели потратили на люксовые машины более 41,5 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 15 часов назад
Фото: avtostat-info
Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первые девять месяцев 2018 года в России было реализовано автомобилей класса «люкс» на общую сумму 41,5 млрд рублей. При этом в сентябре этого года затраты на покупку таких машин составили 4,4 млрд рублей.
Среди моделей класса «люкс», представленных на авторынке России, наибольшую выручку за эти три квартала принесла модель Mercedes-Benz S-Класса — 15,2 млрд рублей. Объем продаж этой модели за январь-сентябрь этого года составил 1891 ед.
Второе место по доходности среди машин класса «люкс» занимает BMW 7-Серии, которая разошлась на рынке РФ в отчетный период в количестве 941 ед. и «заработала» 5,4 млрд рублей.
На третьем месте — Porsche Panamera. С января по сентябрь этого года россияне купили 385 автомобилей Porsche Panamera и потратили на них 3,1 млрд рублей.
Модель BMW 6-Серии GT была продана за три квартала этого года в количестве 651 ед. и принесла выручку в размере 2,6 млрд рублей.
Две модели Audi вошли в топ-10 самых доходных моделей люксового сегмента. Это Audi A5, выручка от продажи которого (реализовано 675 ед.) составила 1,87 млрд рублей, а также Audi A8 (продано 262 шт.) с оборотом в 1,5 млрд рублей.
Известно также, что в сегменте автомобилей класса «люкс» за три квартала этого года было продано 203 машины Lexus LS на 1,3 млрд рублей, 132 ед. Porsche 911 на 1,2 млрд рублей, 36 машин модели Rolls-Royce Wraith на 826,3 млн рублей и 54 шт. Cadillac XTS на 606,7 млн рублей.
«Автостат Инфо»: последние новости
Рейтинг авторынка Татарстана возглавляет LADA Granta Peugeot 3008 — самая востребованная модель «Пежо» в России Машины B-сегмента занимают более 20% в объеме продаж на авторынке РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АЗС столкнулись с дефицитом дизеля111
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу41
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн97
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Ш» и антирадар2
Водителей лишают прав из-за болтов13
Видео
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
02:02
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу
Автоновости
03:20
ЦОДД обратился к московским автолюбителям
Автоновости
01:00
Шофер автобуса мастерски ушел от столкновения
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:43
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение