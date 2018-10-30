Россияне не скупятся на «люкс»

Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первые девять месяцев 2018 года в России было реализовано автомобилей класса «люкс» на общую сумму 41,5 млрд рублей. При этом в сентябре этого года затраты на покупку таких машин составили 4,4 млрд рублей.
Среди моделей класса «люкс», представленных на авторынке России, наибольшую выручку за эти три квартала принесла модель Mercedes-Benz S-Класса — 15,2 млрд рублей. Объем продаж этой модели за январь-сентябрь этого года составил 1891 ед.
Второе место по доходности среди машин класса «люкс» занимает BMW 7-Серии, которая разошлась на рынке РФ в отчетный период в количестве 941 ед. и «заработала» 5,4 млрд рублей.
На третьем месте — Porsche Panamera. С января по сентябрь этого года россияне купили 385 автомобилей Porsche Panamera и потратили на них 3,1 млрд рублей.
Модель BMW 6-Серии GT была продана за три квартала этого года в количестве 651 ед. и принесла выручку в размере 2,6 млрд рублей.
Две модели Audi вошли в топ-10 самых доходных моделей люксового сегмента. Это Audi A5, выручка от продажи которого (реализовано 675 ед.) составила 1,87 млрд рублей, а также Audi A8 (продано 262 шт.) с оборотом в 1,5 млрд рублей.
Известно также, что в сегменте автомобилей класса «люкс» за три квартала этого года было продано 203 машины Lexus LS на 1,3 млрд рублей, 132 ед. Porsche 911 на 1,2 млрд рублей, 36 машин модели Rolls-Royce Wraith на 826,3 млн рублей и 54 шт. Cadillac XTS на 606,7 млн рублей.