Россияне не скупятся на «люкс»

Покупатели потратили на люксовые машины более 41,5 млрд рублей

Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первые девять месяцев 2018 года в России было реализовано автомобилей класса «люкс» на общую сумму 41,5 млрд рублей. При этом в сентябре этого года затраты на покупку таких машин составили 4,4 млрд рублей.

Среди моделей класса «люкс», представленных на авторынке России, наибольшую выручку за эти три квартала принесла модель Mercedes-Benz S-Класса — 15,2 млрд рублей. Объем продаж этой модели за январь-сентябрь этого года составил 1891 ед.

Второе место по доходности среди машин класса «люкс» занимает BMW 7-Серии, которая разошлась на рынке РФ в отчетный период в количестве 941 ед. и «заработала» 5,4 млрд рублей.

На третьем месте — Porsche Panamera . С января по сентябрь этого года россияне купили 385 автомобилей Porsche Panamera и потратили на них 3,1 млрд рублей.

Модель BMW 6-Серии GT была продана за три квартала этого года в количестве 651 ед. и принесла выручку в размере 2,6 млрд рублей.

Две модели Audi вошли в топ-10 самых доходных моделей люксового сегмента. Это Audi A5 , выручка от продажи которого (реализовано 675 ед.) составила 1,87 млрд рублей, а также Audi A8 (продано 262 шт.) с оборотом в 1,5 млрд рублей.