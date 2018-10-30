«Горячий» Ford Focus ST: первые фото

На одной из дорожек неподалеку от Нюрбургринга фотошпионам удалось запечатлеть новое поколение хот-хэтча Ford Focus ST в готовом к производству виде. Забавно, но попутно фотографы еще и ликвидировали один из слухов о трансмиссиях будущей новинки.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, Ford Focus ST выйдет в свет исключительно в варианте с механической коробкой передач. Фотошпионам удалось заглянуть в салон тестового хэтчбека, и оказалось, что на центральном тоннеле Focus ST расположен круглый селектор 8-диапазонного автомата, известного по стандартным "Фокусам", а не рычаг "механики". Таким образом, можно считать подтвержденным, что новое поколение хот-хэтча будет оснащаться как механической, так и автоматической КПП.

Кроме того, на снимках хорошо заметны новые спортивные кресла, которые для Ford Focus ST разработали в Recaro. Как сообщает издание Carscoops, на тестовом хэтче они были отделаны тканью, но на серийных "Фокусах" их можно будет обтянуть как кожей, так и алькантарой.

Что касается экстерьера горячего хэтчбека, то он в целом похож на тот аэродинамический пакет под названием ST-Line, что в качестве опции предлагается для стандартных "Фокусов". Но есть и отличия — например, задний диффузор, спойлер на крыше, а также переработанная решетка радиатора. Кроме того, Ford Focus ST получит и особенные колесные диски.

Известно также, что хот-хэтч переживет принципиальные изменения в силовой установке. Вместо прежнего двухлитрового турбомотора Focus ST четвертого поколения будет оснащаться 2,3-литровым агрегатом из семейства EcoBoost, позаимствованным у прежнего Focus RS. Его отдача пока достоверно не известна, но мотор сможет развивать от 250 до 300 л.с.

Дебютировать новый Ford Focus ST должен в начале следующего года.