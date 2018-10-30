Более 200 авто Datsun попали под отзыв в России

Более 200 автомобилей Datsun попали под отзыв в России

Более 200 автомобилей Datsun попали под отзыв в РоссииКомпания « Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» объявила об отзыве 211 автомобилей Dаtsun on-DO/mi-DO, произведенных c 3 по 20 апреля 2018 года. Причиной отзыва является установленное рулевое колесо с несоответствующим ему модулем подушки безопасности. В результате такого несоответствия, фиксация модуля подушки безопасности в рулевом колесе может быть недостаточно надежной, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» проинформируют владельцев автомобилей Datsun on-DO /mi-DO, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Datsun on-DO/mi-DO будет произведена проверка и, при необходимости, замена рулевого колеcа. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре компания Datsun реализовала в России 100-тысячный автомобиль Datsun с момента выхода на рынок в сентябре 2014 года. Юбилейным стал седан on-DO — самая популярная модель Datsun в России, которая занимает 80% от общего объема продаж марки. По итогам девяти месяцев 2018 года на российском рынке было продано более 13700 автомобилей Datsun.