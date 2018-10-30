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Рассекречен интерьер внедорожника Mercedes-Benz GLB
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Рассекречен интерьер нового внедорожника Mercedes-Benz GLB 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Немецкий концерн Mercedes анонсирует к показу новый внедорожник GLB.
Фотошпионы показали свои снимки еще этим летом, а теперь в интернете показали фотографии внутренней отделки Mercedes.
motor1.com
Фотографии показывают, что GLB интерьером похож на младшего родственника A-Class. Тут такая же торпеда с круглыми дефлекторами кондиционирования, аналогичная центральная консоль и моноблок, объединяющий дисплей-тачпад мультимедии и цифровую приборку.
Mercedes ещё находится под камуфляжем, однако рассмотреть структуру передних и задних огней уже можно.
В модельной линейке компании Crossover будет находиться GLC и GLA. У внедорожника будет 2 ряда сидений, однако опционально клиент может иметь 7-местный вариант. В основе GLB находится платформа MFA2, на которой создали хэтч A-Class.
Под капотом у автомобиля, скорее всего, будет стоять 1,33-л. мотор на 134 или 161 лошадиную силу, а также двухлитровый мотор на 188 "лошадей". Внедорожник будет иметь и прокачанные AMG-варианты.
Выпускать кроссовер будут в Мексике. Своего первого покупателя GLB должен увидеть осенью 2019 года.
Ценник Mercedes пока держится в секрете. Но на рынке США GLA можно приобрести от 33 400 долл., что в переводе на наши деньги примерно равно 2 200 000 руб., а GLC стоит тысяч на четыреста (рублей) дороже.
По прогнозам за GLB придётся выложить не менее 2 350 000 руб.
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