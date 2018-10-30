Volkswagen выпустил первый тизер «городского пикапа»

Компания Volkswagen представила первый эскиз совершенно новой концепции пикапа, которая дебютирует на автосалоне в бразильском городе Сан-Паулу 6 ноября.

Немецкий автогигант не раскрывает детали модели, но сообщает, что она совместит лучшие атрибуты внедорожников и пикапов, а также будет иметь «мультифункциональную зону загрузки», которая может быть увеличена складыванием задней панели грузовика.

Довольно расплывчатое определение может скрывать в себе систему со съемной задней панелью, как на более старой модели Chevrolet Avalanche.

Также сообщается, что пикап будет ориентирован на город, и должен быть удобен для передвижения по улицам и городской жизни. Собирать его планируют на платформе MQB, а по размерам пикап будет размещаться под моделью Amarok.

Volkswagen подтвердил, что модель будет запущена в производство в Бразилии в 2020 году, и ее внешний вид будет максимально приближен к концепту. Что касается рынков, вероятно основным для автомобиля станет Латинская Америка.