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Владелец рассказал о «всплывших» недостатках LADA Granta
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ТОП недостатков LADA Granta от владельца 

Car.ru 1 час назад
Фото: ladagranta.net
Один из счастливых обладателей LADA Granta поделился опытом эксплуатации отечественного седана и назвал основные недостатки модели, которые «всплыли» уже после покупки авто.
Первое о чем пожалел владелец LADA Granta, стал цвет кузов. Мужчина соблазнился белым цветом, но со временем понял, что на нем видна вся грязь, а также возникающие проблемы с лакокрасочным покрытием в виде ржавчины.
Также нарекания вызывает 8-клапанный мотор производительностью 87 «лошадок», которых стало отчаянно не хватать. У автомобилиста была возможность испытать 106-сильный движок на LADA Granta и он почувствовал разницу.
Колесные диски в 15 дюймов стали очередным заблуждение владельца «Гранты», так как привлекательны они лишь внешне, а в реальности оказались очень непрактичны. В итоге автомобилист решил сменить 15-дюймовые «катки» на диски в 14 дюймов, которые не так чувствительны к неровностям на отечественных дорогах.
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