Владелец рассказал о «всплывших» недостатках LADA Granta

ТОП недостатков LADA Granta от владельца

Один из счастливых обладателей LADA Granta поделился опытом эксплуатации отечественного седана и назвал основные недостатки модели, которые «всплыли» уже после покупки авто.

Первое о чем пожалел владелец LADA Granta, стал цвет кузов. Мужчина соблазнился белым цветом, но со временем понял, что на нем видна вся грязь, а также возникающие проблемы с лакокрасочным покрытием в виде ржавчины.

Также нарекания вызывает 8-клапанный мотор производительностью 87 «лошадок», которых стало отчаянно не хватать. У автомобилиста была возможность испытать 106-сильный движок на LADA Granta и он почувствовал разницу.

Колесные диски в 15 дюймов стали очередным заблуждение владельца «Гранты», так как привлекательны они лишь внешне, а в реальности оказались очень непрактичны. В итоге автомобилист решил сменить 15-дюймовые «катки» на диски в 14 дюймов, которые не так чувствительны к неровностям на отечественных дорогах.