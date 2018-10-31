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Пикап на водороде стал мини-кухней
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Пикап на водороде стал мини-кухней 

Car.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: car.ru
Представьте, что фургон от Toyota может самостоятельно приготовить пиццу.
Необычный автомобиль был представлен на выставке Sema-2018, где регулярно выставляются транспортные средства, прошедшие тюнинг. Итак, за основу был взят пикап Tundra.
За работу задней части отвечают роботы. Помимо них имеются в наличии холодильник и нагревательный элемент, который, собственно, и отвечает за приготовление кулинарного шедевра.
Так, один из манипуляторов достает пиццу из холодильной камеры и помещает в уже подготовленную печь. Когда все готово, к процессу подключается другой робот, который режет и упаковывает готовое изделие.
Автомобиль, конечно, выставочный. Ведь о массовом производстве речь не идет. Тем не менее, показ говорит о будущем машин на водородном топливе.
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