Пикап на водороде стал мини-кухней

Представьте, что фургон от Toyota может самостоятельно приготовить пиццу.

Необычный автомобиль был представлен на выставке Sema-2018, где регулярно выставляются транспортные средства, прошедшие тюнинг. Итак, за основу был взят пикап Tundra.

За работу задней части отвечают роботы. Помимо них имеются в наличии холодильник и нагревательный элемент, который, собственно, и отвечает за приготовление кулинарного шедевра.

Так, один из манипуляторов достает пиццу из холодильной камеры и помещает в уже подготовленную печь. Когда все готово, к процессу подключается другой робот, который режет и упаковывает готовое изделие.

Автомобиль, конечно, выставочный. Ведь о массовом производстве речь не идет. Тем не менее, показ говорит о будущем машин на водородном топливе.