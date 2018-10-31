Какими фобиями страдают водители в РФ

Четверть российских водителей страдает апотомопезофобией

Компания Ford исследовала самые типичные фобии российских водителей. Водительские страхи, с которыми знаком практически каждый отечественный автомобилист, на медицинском языке звучат особенно пугающе.

Самым экстравагантным словом, введенным аналитиками "Форда" в современный медицинский словарь, стала "пизодроманорамподифобия" — боязнь не увидеть препятствие при движении задним ходом. Однако, эта фобия наблюдается лишь у 16% опрошенных и занимает, таким образом, третье место в списке самых распространенных водительских страхов.

На первом оказалась "апотомопезофобия" — страх внезапно появляющихся на дороге пешеходов, диагностированная у 26% опрошенных. Второе место за "стенофобией", боязнью тесных улиц и узких парковок. Кроме того, водители признались в ананебайнофобии — страхе тронуться в горку, а также продромокарофренарофобии — боязни пропустить торможение впереди идущего автомобиля.

По итогам опроса также выяснилось, что российские водители меньше всего страдают от эволюциовиафобии (7%) — боязни перестроений, и ксеноктанумерофобии (3%) — опасений залить бензин не с тем октановым числом. Упоминаются в списке также и более привычные страхи — например, боязнь темноты под названием "никтофобия" или боязнь скорости "тахофобия", проистекающая, скорее всего, от страха получить незапланированный штраф.

Организаторы исследования отмечают, что с подавляющим большинством современных водительских страхов автовладельцы могут бороться при помощи электронных водительских ассистентов.